正論：無論打多少針　疫苗絕非萬能

政府催谷市民打疫苗，無所不用其極，無論老幼病弱都要打針，但市民仍然有戒心，反應始終未如理想，近月更有膠着狀態，然而叫人打兩針都難，又要開始宣傳打第三針，成效未敢樂觀，昨日一宗輸入個案，患者正正是打了三針，官員無話可說吧！

新增個案為一名從英國抵港的56歲男子，在酒店檢疫期間確診，並已開始發病，驗出L452R變種病毒株，據資料顯示，他在2月及4月接種兩劑由英國製的阿斯利康疫苗，並於10月接種復必泰疫苗，是一名「新鮮熱辣」打齊三針的人士。相信他在出發遠行前接種多一劑疫苗，以為有備無患，可是病毒不似預期，始終還是在旅途中染疫，而他這宗個案，來得不太着時，狠狠摑了正在催谷第三針的特區政府一巴。

政府參考專家委員會建議，免疫力弱病人和較高感染風險人士，本周四起免費接種第三劑新冠疫苗，估計涉及186萬人。香港不少專家，參考外國數據，稱之前打兩針科興，第三針再打科興，抗體會升1.7倍，但改打復必泰的刺突蛋白抗體升數十倍，建議市民第三針接種復必泰，但政府卻指接種者自行選擇，足見政府對專家意見也不是照單全收，還是有自己盤算，中間有甚麼考慮因素，相信不足外人道了。

其實打任何新冠疫苗，打多少針都不是一勞永逸，抗體會隨時間而減退，其中一隻疫苗在大半年之後，有接種者體內抗體接近零，所以專家在開打疫苗不足一年後，便急不及待叫打第三針，而且這亦是世界大趨勢，西方國家都紛紛開展接種加強劑，即是第三針，而且不約而同，大多都是准許市民接種與之前不同的疫苗，即是俗語所說的「溝針」，證明全球專家對單一疫苗的效力沒有太大信心，抗疫在生死存亡關頭，冒險也要試試，以往其他疾病的疫苗都要反覆實驗多年才面世，那會像新冠疫苗研發一年半載便推出？

然而，事實證明，急就章而成的疫苗並非萬能，存在不少缺點，有些副作用廣為人知，有些卻是慢慢浮現，人類就像白老鼠般，接受不同程度的風險，若果一早知情，心甘命抵，無話可說，可是官員為了谷針，只是不斷強調疫苗的安全，鮮有詳細講述及分析疫苗的利弊，似是怕講得太多，會嚇走市民。外國甚至內地專家都指出，多數新冠疫苗主要是預防重症，而不是防範病毒。資訊發達，官員不說，市民自有其他渠道去接收，或因此會產生抗拒心態。

政府為了增加市民打針信心，設立的疫苗保障基金，號稱賠償以百萬元計，但截至上月底接獲537宗傷亡個案申請，只批了66宗，17宗死亡個案更無一索償成功，平均每宗個案獲賠約11.9萬港元，這個金額，不足以在私人醫院獲得完善治療。幾可肯定，疫苗保障基金當不了「定心丸」，對於打針後傷亡者的家屬來說，更只有激心的份兒。

特區政府在催谷疫苗上，一改其拖拖拉拉的作風，非常急進，若果在推行基建民生措施如此積極，將會是市民之福，特別是通關問題，一拖再拖，大家都知道問題並非在疫苗接種率低，而是抗疫太多甩漏，令到內地無法「安心放行」。要說服市民「安心打針」，官員拜託做多點實質工夫，別再賣弄語言偽術了。