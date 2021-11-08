美國政客過去一直認為大陸根本沒有能力「解放台灣」，實現中國統一。因此，老美敢放肆的把台灣當成美國「不沉的航母」，放肆的將台灣當成「制衡兩岸」、「打壓中國」的戰略棋子，放肆的縱容「台獨」，輕蔑北京的嚴正抗議，聳聳肩、笑一笑就過去了。

現在不同了，中國的國力和軍力足以遏止美國在軍事上「保護台灣」、足以在短時間內「拿下台灣」、足以讓美國難以承擔損失，知難而退、知險而退。

對此，美國也門兒清。美國的政客和民意，美國的自私和德性都決定了山姆大叔是不敢、也不能為了台灣與中國大陸死拚的，現在美國能做的、正在做的，是不斷「研究」、「猜測」北京何時會「武統台灣」。他們看着近期大陸的軍事舉動和「備戰」，以及宣傳攻勢，益發感到這個日子將會愈來愈近也。

日前，當過白宮國家安全顧問的奧布賴恩接受日媒專訪時表示，中國大陸很可能確信在北京冬奧會與美國下屆總統選舉之間，也即2023年前後，是對台灣出手的最佳時機。

奧布賴恩在特朗普政府擔任過總統特使，2019年9月出任白宮國家安全顧問，這段經歷和關係，使他特別看重「特朗普因素」，把他當成考慮北京何時會對台動武的重要依據。他認為大陸方面會擔心下屆美國大選，可能出現前總統特朗普重新入主白宮，或者美國前國務卿蓬佩奧等鷹派勝選的局面，因此大陸會在2024年之前對台灣動手。

奧布賴恩分析預測的出發點是，北京似乎忌憚特朗普有可能再次上台會影響大陸「武統台灣」的決策，這太把特朗普之流當根葱了，他以為特朗普、蓬佩奧會讓北京畏懼，要搶在他們「復活」之前打台灣，這個奧布賴恩也太不了解北京了、太自以為是了，大陸何時解決台灣問題、用甚麼方法解決問題，完全是根據自己對形勢和條件的判斷，與甚麼人當美國總統根本無關。