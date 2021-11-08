港人盼星星，盼月亮，終於盼來通關的一線曙光。消息指本港最快12月有機會與內地有限度免檢疫通關，港府更放風稱期望明年2月能夠開展較有規模的通關，是耶？非耶？只能姑妄聽之。畢竟港府過去開了太多空頭支票，今次能否兌現，誰都不敢保證。有人擔心黃絲作怪，包括港府內鬼暗中阻撓通關計劃，並非杞人憂天。公務員隊伍充斥黃絲，早已是人盡皆知的事實，日前有公務員竟愚蠢到使用假安心出行，包括月薪達8萬元的高級職員，可見人一黃腦便殘，這些黃絲公僕居心險惡，甚麼事都做得出。

這再次證明一個道理，堡壘往往從內部攻破。港府施政阻力不僅僅來自外部，內部的明頂暗抗更是防不勝防。反修例黑暴期間，有公務員組織反政府工會，公然號召罷工，甚至參與暴動；有公務員則利用職務之便竊取市民個人資料，供黃絲群組起底。《港區國安法》落實後，雖然黑暴暫時平息，公務員亦已完成宣誓，但黃絲公僕依然充斥政府各部門，他們不敢再明目張膽搞破壞，轉而採取軟對抗。有人嘲弄殉職警務人員、有人使用假安心出行等等，不過是冰山一角。

慈母多敗兒，黃絲公僕之所以如此反骨，正是因為港府太過仁慈。一直以來，很少聽聞違法亂紀的公務員受到甚麼懲罰，大多只是被停職調查，然後就不了了之。最荒謬的是，公務員停職期間薪酬照拿，等於白白享受有薪假期，這種怪事大概只有香港才見得到。

人們百思不得其解，港府可通過宣誓DQ反中亂港的黃絲議員，為何不能以同樣辦法清掃離心離德的黃絲公僕？「一屋不掃，何以掃天下」，港府連內部都管不好，如何管治整個香港？又如何令人相信通關計劃不會受到阻撓？