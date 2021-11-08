港府拋出「北部都會區」發展大計，並提出考慮修訂《新界條例》，放寬出售祖堂地限制，有原居民大表歡迎，更揚言「誰出得起錢就可以買」。所謂新界傳統權益，所謂慎終追遠，到頭來都拗不過一個錢字。

啱啱碰着剛剛，丁權司法覆核案亦有了終極裁決，終院一錘定音駁回上訴，裁定丁屋政策合憲。判詞指，本案的主要爭議是《基本法》第40條中，「新界原居民合法傳統權益」的意思。現時的丁屋政策，是以地政總署行使行政酌情權方式運作，受《基本法》隱含但清楚認可。丁屋申請人以此政策得到的權益，屬第40條中「權益」一詞的範圍內。

然而，所謂原居民合法傳統權益，丁屋其實也跟祖堂地一樣，不過待價而沽，牟利工具而已。君不見，早於2015年就有被裁定串謀詐騙罪成的套丁案，而今年3月廉政公署亦就套丁疑涉及貪污詐騙，拘捕包括「村屋大王」在內共廿多人；過去3年，更有合共1,417宗涉及套丁的舉報。所謂套丁，簡單來說就是原居民將自己的建屋權賣給發展商，發展商與原居民簽訂秘密協議，原居民使用其丁權向政府申請興建丁屋，發展商從中節省大筆開支及時間。丁權早就變成無本生利的特權，所建丁屋亦有違自住原則，在上樓難於上青天的香港，這樣的「傳統權益」是否還要維持下去，不言自明。

由此可見，一切皆是錢作怪。港府要發展新界北，當中一定涉及大量祖堂地以至留給原居民建屋的鄉村式發展地帶，除了出錢收地，如何擺平原居民利益才是至關重要。丁屋政策即使沒有違憲，但不代表要永遠「酌情」下去。土地有限，丁權無限，再不劃界終結丁權，還談何發展新界？還談何融入國家大局？