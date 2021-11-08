政府早前強制市民進入政府處所必須使用安心出行手機程式掃描二維碼。事隔一周，有食環署轄下公眾街市商戶坦言生意比街市爆疫時更差。坊間有不少人喜歡高估安心出行抗疫效能，如今立竿見影的效果卻是不少市民抗拒到政府街市進行交易，可謂未抗疫，先「抗易」。

有街市商販直言抗拒掃安心出行的顧客有長者也有後生主婦，主要因為嫌麻煩，坦言若拍烏蠅情況持續，將結束經營，希望政府在舖租上酌情處理。諷刺的是，街市外不用掃安心出行的商戶卻客似雲來。稍後會否引伸出原本在街市經營的商販，為了不守株待兔等執笠，於是走出街市外擺檔呢？屆時又會否引發食環署小販管理隊採取執法行動時，諸般本可避免的衝突呢？

試問一個有為的政府，豈會推出措施去令市民不勝其煩，令本來可以自力更生的市民變得前路茫茫？弔詭的是，倘有人欲以強制掃安心出行來為通關鋪路，甚至想進一步推廣至B類食肆，但內地根本不認可這系統。如果目前的措施是為了讓市民先行熟習，稍後將推出另具追蹤功能的程式，那何不直接推出具追蹤功能的程式供需要過關人士使用，偏要綑綁所有市民強制使用曾經通知甩轆的所謂抗疫神器呢？

坊間有人對有不少弱勢社群沒有智能手機此一事實，條件反射地質疑「現今城市人怎可能沒手機？」對於長者忘帶手機又以「咁咪返屋企攞囉！」充分反映若非缺乏觀察力，就是失智腦退化。誰會認為多數長者都健步如飛？誰會認同長者記性差就合該連去街市買菜的權利也被剝奪？有報道指有市民在法庭遺留電話，折返想取回，竟被要求需先掃安心出行，否則不予放行。不論這是否一次民間測試，總之「人們一思考，上帝便發笑」。