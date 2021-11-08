面對新冠肺炎疫情，香港衞生防護中心轄下的聯合科學委員會，建議長者及高危人士應接種第3劑疫苗，前兩針打國產疫苗科興者，最好改打德國製的復必泰，因為實驗證明以復必泰作補針，體內中和抗體的水平較高。

特首林鄭月娥年過花甲，按理要打第3針疫苗，她前兩針接種科興，卻沒打算按科學委員會的提議，補針時改打復必泰，而是依舊打科興。林鄭受訪時說：「據我所知，不是抗體愈高就愈了不起，足夠便行。」很多「黃絲」評論者便據此大做文章，說林鄭公然背離專家意見，為表忠誠愛國，而不惜誤導公眾。

第3針選打科興抑或復必泰，就如青菜蘿蔔，各有所好，大可不必強求同一。林鄭理應比別人，更關心她自己的身體，故最終該選哪一款疫苗作補針，筆者沒興趣替她考慮。只不過，她說抗體不是愈高愈「巴閉」，也未必不是實情。

假如我是吃米飯的專家，我也會告訴你，吃3碗飯比吃兩碗，更能保證你吃得飽，這說法在理論上必然是對。然而專家是專家，用家是用家，理論跟實際，有時候是兩碼子事。現實上，你如果吃兩碗飯就能飽，是不必甚至不應吃第3碗的。病毒的中和抗體也是同樣道理，大抵應以適度為宜，暫時沒科學證據顯示，抗體一定是愈多愈好。

站在很多香港專家的立場，他們的取態當然是愈保守，對自己愈有保障，但我等作為受眾者，在接收專業意見之餘，還得慎思明辨。

內地衞健委也是專家林立，他們的建議，便跟香港的科學委員會不同。衞健委主張3針應打同一種疫苗，不要輕易「溝針」。香港有人選擇更信內地專家的意見，總不能說他們不對吧。