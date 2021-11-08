老鼠愛大米？歌仔係咁唱，之不過，現實係老鼠愛吃豬殼！本港去年多個街市都成為群鼠樂園，好似觀塘秀茂坪街市、黃大仙大成街街市，由於街市肉檔凌晨開工前，將返貨嘅新鮮豬肉鋪喺地上，結果先後上映大群老鼠爭噬豬殼嚇人場面！

呢，唔知係唔係豬殼食得多，加上近排豬肉價格稍回落，冇牛肉咁矜貴，老鼠忽然覺得係時候轉吓口味咯！豬肉食得多會滯，咁食乜好？食雞啦！阿哥，慈雲山一檔豬肉蔬菜專門店被拍到將載有冰鮮雞嘅食物籃直接放喺店外地上，嘩，咁多雞，唔轉吓口味就笨啦！於是為數成10隻嘅肥鼠隨即大快朵頤，爬上籃開餐，吱吱有聲，恍若話「冰鮮雞肉，我至鍾意食」！

香港啲老鼠，都真係特別幸福，噬完豬殼又食冰鮮雞，認真幸福滿滿！難怪香港啲老鼠特別肥，肥到貓見到都唔想捉！有街坊批評食環署職員平時巡查時非常敷衍，同隻眼開隻眼閉冇乜分別！本報日前查詢有關「老鼠愛食雞」事件後，食環署隨即派員到場巡查「做騷」，又話「冇發現鼠迹」，阿哥，印印腳，等你約咩？食飽飽仲唔回鼠竇休息吓！至於涉事嘅食品專門店就喺社交媒體致歉，並稱會銷毀所有雞隻。梗要銷毀啦，如果唔係市民進食咗受污染雞肉，後果堪憂。何況街坊一時間未必可以接受「恐怖冰鮮雞」，心裏點都有啲陰影；老朽日前見到本報圖文並茂報道，原本想去食海南雞飯，立刻縮沙，皆因見到雞就惡心！改食咖喱牛腩飯啦！

據本報記者現場目擊，該肉檔位於街巷中心，整條街巷環境雜亂、污水四濺，衞生情況堪憂。咁嘅環境，食環署好應該加強清潔消毒巡查執法，否則唔好話滅鼠，只會令老鼠愈來愈多！愈養愈肥！