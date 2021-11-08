中國政府在美國拜登政府繼上任特朗普續推行對我國敵視、反華制華、惡化台海局勢、戰略重點轉焦亞洲、圍堵中國不斷出招下，在政治上施放了一枚小型懲戒頑固「台獨」分子的原子彈，是新中國成立72年來第一次。

中國國務院台灣事務辦公室發言人在本月答記者問，證實針對極少數「台獨」頑固分子採取的懲戒措施屬實。懲戒內容比較2019年中央政府點名香港現代版漢奸「四人幫」黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁，以及新生代漢奸黃之鋒、周永康、羅冠聰等，當時中央政法委只點名刻在歷史的恥辱柱上，沒有同時公布懲戒措施，大大不同。從新聞報道中看到，這枚小型原子彈威力巨大，無遠弗屆，影響深遠，沒有時限，令那些醉心搞「台獨」的人「有得震，無得瞓」。

威力之一，打擊超準。3人是獨當一面的「台獨」頑固分裂分子，蘇貞昌是台灣當局行政管理機構負責人，游錫堃是台灣地區民意機構負責人，吳釗燮是台灣外事主管部門負責人。

威力之二，懲戒措施在統一台灣前便即時發揮作用，禁止其本人及家屬進入內地和港澳。

威力之三，限制3人家族所有關聯機構、與大陸有關組織和個人合作，絕不允許其有關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其他必要措施。

威力之四，追究刑事責任，終身有效。發言人嚴詞正告「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必遭到人民的唾棄和歷史的審判」，聲明刑事追責無時限。

威力之五，「清單在列」四字點明，不止蘇、游、吳3人，蔡英文好自為之吧！

敲山震虎，香港那些兩面派、黑金大戶、身在漢營心在曹的人，若要人不知，除非己莫為。