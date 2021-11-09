產評：憧憬通關振經濟　別食老本須求變

近日傳來關於兩地積極研究爭取早日實施通關的消息，提振受疫情重創的零售和旅遊股表現。不過，整體港股氣氛仍然偏淡，恒指失守25,000點關後反彈乏力，反映資金對通關心存希望的同時，卻又有所保留。

事緣過去港府在防疫方面的工作甩甩漏漏，且在「健康碼」問題上一直堅持自己的一套，浪費時間兼行冤枉路。這次與內地謀通關，能否成事還看港府會否改變離地作風，提升執行力，務實行事，務必確保防疫工作滴水不漏，否則通關變成內地的防疫缺口，港人期望的引入北水振興經濟只會落空，更會為明年2月舉行冬奧添變數，正宗「佗衰家」！

香港好一段時間沒有錄得新冠疫情本地確診個案，但至今兩地尚未實現全面通關，無論是港人抑或企業都望穿秋水，坐困愁城。究其原因，就是早前港府心急開放邊境導致疫情反彈，搞個「安心出行」又離地擾民，這些事情都做不好，自然令內地對港府的防疫措施信心不足。

直到近期，港府終着手取消豁免40類人士免檢疫入境，並要求新冠肺炎康復者出院後仍要到指定地點隔離，以及擬機場分隔來自內地及其他地方的入境人士等，通關之事才見進展。可見港府在防疫上辦事不力有前科，內地當局嚴謹處理通關事宜，事必有因。

香港作為國際金融中心，經濟發展靠資訊、商品、人才和資金等流通來支持，長年防疫封關，無疑是嚴重阻礙民生經濟。以上月推出的「跨境理財通」為例，「北向通」的表現明顯受制於兩地尚未通關，反觀同樣已開通跨境理財的澳門，代辦的銀行雖較香港為少，但正正由於通關較香港方便，使澳門業務量的表現不遜於香港。

如今，政府的補就業資助和消費券措施，對經濟的刺激作用已遞減。在全球央行開始「收水」下，通脹升溫，利率趨升，民生經濟必更具挑戰。香港既難再以大規模的財政政策催谷經濟，就只有寄望兩地早日通關，讓經貿往來早日正常化，以免市道呈現「陰乾」格局，繼續「困獸鬥」。

事實上，環顧全球包括先前疫情嚴重的歐、亞地區，不少皆自11月開始嘗試逐步放寬邊境限制，預示着疫後經濟復甦競賽的資金爭奪戰勢必加劇。誠然，已有不少外資批評香港的「清零」政策，惟絕不能因外部壓力而草菅人命，緊跟內地國策是必須的，至於中港兩地通關不是不可行，大提前是港府必須把好外防輸入的防疫大關，否則疫情一旦反彈，香港經濟既得不償失，更會連累內地各項部署！

另一點須注意，通關雖可讓兩地人流恢復，惟港府別以為可以如昔日般食「個人遊」老本，「飯來張口」就可以賺大錢。香港得認清在世界大變局下，要積極配合內地經濟戰略發展，尤其是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）明年元旦就實行，要針對性地加強競爭力並推動兩地互動，這樣早日通關才具建設性，經濟效益始能最大化。