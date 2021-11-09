正論：通關細節未出籠　隨時熔斷一場空

等通關等了兩年，一次又一次臨門失利，遙遙無期，令到港人由失望漸變心死，然而高官依舊自我感覺良好，即使面對千夫所指，仍未肯痛定思痛，狠下決心改善，蹉跎歲月，直到各界忍無可忍，救市刻不容緩，要求通關之聲響徹香江，最近才放風聲，下月有望通關，消息甚囂塵上，市民最怕又是空歡喜一場。

港府高層表示正爭取12月與內地進行小規模通關，初期料只讓港人免檢疫前往廣東省，每日通關配額約1,000個，僧多粥少，預計主要是探親、奔喪或商務等有急切需要者，可獲優先配額。不過跨境學童因為人數太多，首批免檢疫名單可能榜上無名，家長又要再等，可是時間不等人，小朋友學業受阻，變相留班，對身心發展都影響極大，這方面當局務必要極力爭取，要為學子福祉做實事。商界亦希望趕在明年1月通關，廣東省有逾二萬間港資企業，加上多個行業及跨境學童等，每日配額盼望1,000至2,000個，總之是多多益善，少少「袋住先」。

暫時公布的消息都很初步，確切情節未清楚，港人北上免檢疫，內地來港後再回鄉，是否同樣免檢疫？若是做不到這點，所謂的通關不是雙向，在救市角度上，意義蕩然無存。有誰會來港玩數天，然後回內地坐疫監14天？個人遊風光不再，旅客來不了，北水未能救急，瀕危的香港經濟恐怕再難捱下去，如果短期內做不到真正雙向通關，明年恐怕倒閉潮一觸即發。

就算以普通市民角度來看，初步透露的通關條件甚為嚴苛，首先未有打疫苗者免問，近半港人未能受惠，一定要完成兩劑新冠疫苗接種才可以合資格，同時又要按期限檢測，持有無染疫證明才可免檢疫進入內地。而在港造成滿城風雨，被斥擾民的「安心出行」不但沒有被取代，而且變本加厲，竟然變成通關不可缺少的條件，以此提交行蹤紀錄，待進入內地後再轉用健康碼等。

有傳內地提出其中一個嚴苛的通關條件，就是設下極嚴謹的熔斷機制，香港若出現一宗本地確診，便立即要叫停通關，與澳門目前做法大致相同。內地之所以有此要求，主要是對香港抗疫依然未能放心，香港不像內地一有確診個案便實施小區封區，所以染疫者有機會通街走，增加播毒700萬人機會，若果通關更會危害14億同胞，這個責任誰可以負責？叫內地當局信任那個四不像的「安心出行」嗎？

高官躊躇滿志，將「安心出行」擴展至更多地點，更坦言知道有市民對強制使用「安心出行」不滿，但為公眾利益着想，需要少數服從多數。真個諷刺，說出少數服從多數這番話，官員有否感到汗顏，平常有尊重市民的意願嗎？倒行逆施，與民為敵，民望插水，低處未算低，今次通關又是另一個挽救民望的機會，順利成事的話可以安撫市民，最怕又是爛攤子收場，好官化危為機，庸官卻是把大好機會統統糟蹋，變成危機，香港實在太多慘痛例子了！