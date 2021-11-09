世界視線：美熱議台海戰爭　軍官齊變大隻講

台海會否打仗？這個問題本應是兩岸人民最關心的事，但大陸國防部只談原則，沒有細節，台灣執政獨派又裝聾作啞，一味抱美國大腿，以致美國反而成了台海戰事天文台，美國軍官個個都「賽神仙」上身，過去一個多月，現任或離任官員排着隊「開賭盤」，公布他們認為的台海戰爭日期，年份從2024年到2027年再到2049年，這些軍事風水佬的言論一出，靠嚇效果不強，亦被看穿只是恐嚇美國議會多批軍費的伎倆，何況狼來了聽多後，軍事風水佬頻道再沒有新鮮感及警示作用了。

10月以來，台灣獨派配合美國出台了多個擾亂兩岸關係的招數，蔡英文大談兩岸互不隸屬，台灣與美國及其盟友大搞台灣參與聯合國系統小動作。美國軍方人士亦來唱配角，但水平令人訕笑。

美國前國家安全顧問奧布賴恩最近忽然拋出解放軍2024年便會攻島的時間表，但美國國防部發表的「中國軍力報告」，卻拋出解放軍在2027年會全面攻台的說法。如此矛盾，令2024年或2027年的恐懼大打折扣。這期間還有美國參謀長聯席會議主席米利加把口，他認為解放軍不太可能短期內以武力攻佔台灣，時間包括6個月、12個月或24個月內都不會發生。美國人拚命互砌，看戲的人只好繼續捧場。

蹭台海危機熱度的還有西方媒體，近日一個解放軍6步驟攻台的研究報告亦是焦點話題之一，該報告硬要給解放軍一系列「任務」，攻台戰爭時先封鎖馬祖，後進攻金門，然後全面封鎖台灣海峽，其後導彈炸島……研究報告的結論頗有嚇死外行人、笑死內行人的效果。台灣不時會有應對戰爭的沙盤推演，軍方的推演至少會提一些灘岸狙擊、導彈進擊及嚴防斬首的應對招式，看上去明顯比西方媒體的6步驟靠譜得多。

美軍與外媒的台海戰爭推演，本應嚇破台灣人的膽，但島上居民似乎已有免疫力，視各種時間表為有趣的談資。結果是，談台海戰事，中、美軍人頗緊張，備戰宣傳不停做，但台灣人與關注兩岸發展的花生族卻開始淡定起來。膚淺的胡吹亂謅，實在不值得關注。