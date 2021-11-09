功夫茶：十個難民九個假 濫用聲請把人耍

世界依然動盪不安，西方國家南征北伐，令無數難民流離失所；發達地區基於人道接收難民，本來無可厚非。之但係香港遠離戰亂地區，要無財無勢嘅難民橫跨半個地球，談何容易。不過根據入境處最新數據顯示，今年頭9個月免遣返聲請竟多達2,205宗，較往年急增近一倍，連入境處都要增聘人手去處理個案，不禁令人懷疑係咪有人利用酷刑聲請，安排大批假難民偷渡來港！

假難民濫用程序滯留香港，查實都唔係咩新鮮事。難民固然值得同情，但係喺港府已處理嘅免遣返聲請個案中，近99%未被確立，可見真正嘅難民寥寥可數。之不過成班假難民明知會被遣返，依然利用程序處理需時嘅漏洞，聲請被拒後又提出司法覆核，目的係「鵲巢鳩佔」，侵蝕各種資源；更甚者，有啲假難民仲會做黑工，或者故意犯罪，博坐監嚟延長留港時間，可謂「無所不用其極」。近年來，涉及假難民嘅罪案不斷發生，搞到香港烏煙瘴氣，市民叫苦連天，出夜街行吓都要提心吊膽，仲連累埋南亞裔港人受到歧視。

倘若假難民為非作歹、侵佔資源係「痼疾」，喺新冠疫情下，免遣返聲請誘使大批假難民偷渡來港就係「新症」，而且直接危及港人健康。睇番入境處數字，喺未完成處理嘅個案中，超過四成屬非法入境者；捉到已經佔四成，計埋捉唔到都唔知佔幾多。之前香港出現咁多源頭不明嘅確診個案，邊個知係咪未捉到嘅假難民周圍散播，首先佢哋有病肯定唔會睇正規醫生，就算全民檢測，都唔一定檢測到假難民。

坦白講，免遣返聲請肯定係人蛇偷渡來港嘅最大誘因之一，皆因被捉到都好，只要提出酷刑聲請呢面「金牌」，坐底可以留港「免費玩幾年」，生活有非政府組織協助，得閒袋吓食物券，打官司又有法援，實行「食你、住你，拎埋你錢去告你」，享受幾年之後最多都係被遣返，低成本高回報，就肯定多人做。

港府有「大愛」，都唔使「捨己為人」，犧牲港人福祉去幫助不法分子。呢，有學者批評港府無條件提供資源畀假難民，冇決心解決現狀，令情況惡化，建議港府請求中央政府協助提出退出聯合國《禁止酷刑公約》，實在係「刮骨療毒」，直指問題根源。畢竟對真難民嚟講，目的地嘅福利根本唔係首要考慮條件，走難啊大佬，你估移民啊，仲諗咁多？會畀福利誘使偷渡嘅，多數都係假難民啦。

退而求其次，港府至少要加強監管，集中安置免遣返聲請人士啦。喺疫情大流行下，密切接觸者都要接受隔離，確認無染疫先可以離開。任由假難民呢啲治安毒瘤通街走，點講都講唔過去啫。