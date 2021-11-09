北京攻台武統的說法，在國際媒體上甚囂塵上，看來是美國刻意製造，配合它在台灣問題上衝擊北京對台的政治底線。或許美國未必公開放棄「一個中國」，但要由它詮釋，實際變為「一中一台」，為下一步台獨主張鋪路。中國大陸在台海附近作出的軍事演習，作用是反制，卻給美國及其把持的國際輿論多添台灣緊張、中國威逼的議論。

對付美國及台灣民進黨政府的挑釁，北京是否應該被其牽着鼻子走，處處被動？或許北京需要主動打壓美國與台獨的企圖。剛剛北京證實制裁台獨人物，便是主動的舉措，相信單只制裁，範圍便可擴大，也可以同時有其他的政策。

有英國機構估計，北京攻台武統會先佔金門、馬祖和東沙群島。這是西方媒體及組織近來常提及的北京武統戰爭計劃，基本上是沒有根據，沒有對北京決策和攻佔計劃了解，均是胡亂猜度，反映西方政府與社會對北京的認知大致上都屬無知，由此而生的對華政策便難以有精準的分析，充滿成見和偏頗的利益計算、考慮。

韓戰之後，美國第七艦隊據守台海，阻止攻台，北京亦從韓戰中了解到與美軍作戰不易取勝。中國大陸的各方面實力還是薄弱，只能採取守勢。但是對金門、馬祖、東沙都不攻，按當時毛澤東的說法，是給台灣留下大陸的根，不易脫離。所以，台灣有福建省的建制，不單止台灣，台灣也長期被列為省，國民黨政府便是中華民國，民進黨當權也改不了這個稱號。

若北京武統台灣，必然採取速戰，哪會先打下全無戰略意義的金門、馬祖、東沙、澎湖，留下來把台灣的軍事防衞拉長？速戰是直打台灣島的要害，不打持久戰，不逐城奪取，而是直擊台北，奪台灣政府的中樞地，佔後便可號令全省歸順。這樣打掉了台灣民進黨政府的指揮系統，軍隊也會失去戰鬥能力，速戰奪首取勝便使美國提議的游擊戰無從發展，一戰而定大局，美國無法以軍事力量介入。速戰是在不可預料的日期與時間進行，解放軍是慣於這樣的戰略。

不過，北京現時制裁台獨人物，便表示武統還未到時候，制裁是經濟壓迫台獨方法之一，後續者還是經濟圍堵，這需要幾年時間的攻勢。若由此帶來台灣經濟、社會以及政治的重大反應，台獨勢力轉弱，也許便不用武統，改用談判，回歸兩岸和平競爭之局。