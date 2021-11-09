國民黨主席朱立倫日前表示，不管是中國大陸還是民進黨執政當局，任何人想要傷害「中華民國」、破壞民主自由、影響憲法與法治基礎，國民黨一定會堅定反對。朱立倫還表示反對「一國兩制」，聲稱這是「我們堅持的主張與全民共識」。

朱立倫的「兩反」言論，和蔡英文在反對國家統一、主張「台獨」問題上是本質相同的，是分裂國家的言論，要達到「兩個中國」、「變相台獨」、「一中一台」的分裂國家之目的。因此問題很清楚，只要朱立倫或其他甚麼人，不在言論和行動上支持「中國統一」，不在言論和行動上認同「一國兩制」的統一方案，只要是鼓吹「捍衞中華民國」、鼓吹「中華民國在台灣」、鼓吹「兩岸互不隸屬」、鼓吹「台獨」，都是在分裂國家，本質和後果沒有甚麼不同。

中外皆知，所謂「中華民國」在1949年中華人民共和國成立時已經消亡，跑到台灣苟延殘喘的所謂「中華民國」只是一個非法的「武裝割據政權」。只不過，當年有美國和西方的支持，這個「割據政權」還能以「中華民國」的名義霸佔聯合國的席位，還和多個國家有「邦交關係」；國民黨、蔣介石還念念不忘「反攻大陸」、復辟「中華民國」。由於歷史和現實條件，由於力量不夠，中華人民共和國當時還不能「解放台灣」，還不能一舉掃蕩這個「割據政權」，完成國家統一大業。

現在匆匆70多年過去，這個號稱「中華民國」的「割據政權」的存在，仍然是國家未能統一、處於分裂狀況的最大「實體」障礙；而在中華人民共和國推動下的「統一大業」的腳步聲已愈走愈快。在這種情況下，無論是朱立倫、國民黨還是任何勢力，還要鼓吹「捍衞中華民國」，那就是在主張分裂、維護分裂、阻撓破壞統一，這和企圖「台獨」沒有區別，最終都會被中國統一的鐵掃把掃掉！因此大勢很清楚，朱立倫、國民黨還是早點兒識相方能免於大難。