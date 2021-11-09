搗亂有術，也有效，然而有限。中文大學日前舉行畢業禮，雖沒有再出現大規模示威場面，但還是有數名畢業生搞小動作，他們鬼鬼祟祟「快閃」舉着紙牌，聲援多名參與反修例黑暴而被判囚的中大學生，最有趣的是這一句：「我們畢業了，但他們不能。」這與其說是聲援，不如說是嘲諷。

為甚麼有的學生可以畢業，有的學生不能畢業？答案很簡單，「精人出口，笨人出手」，精人可以畢業，笨人淪為囚犯，這就是兩者的分別。正如有些人逃到海外，天天說風涼話，有些人身陷囹圄，天天洗廁所，這能怪誰？只能怪自己太傻太天真。當初信誓旦旦「齊上齊落」，如今大難臨頭各自飛，政治就是這麼現實、這麼殘酷。

食得鹹魚抵得渴，那些淪為囚犯的大學生也不必感到委屈。從他們放棄課桌、投身黑暴那一刻起，就應該料到會有這種下場。正如有人指出，如果這種大學生也可以畢業，納稅人給大學的錢可以慳番，所有大學生也都會面臨畢業即失業，因為沒有多少僱主願意聘請這種「暴大人」。不是說留案底令人生更精彩嗎？不是說坐監如同「靈修」嗎？那就在裏面好好享受、慢慢靈修，何必在乎能否畢業。

可憐之人必有可恨之處，可恨之人當然也有可憐之處。大學生應是未來社會棟樑，只因受人唆擺而走入歧途，前途盡毀。最可悲的是許多學生至今依然執迷不悟，以為自己的政治理念很崇高，自己的行為很偉大，殊不知他們只是一群思想幼稚、被人利用的政治炮灰。「十年以後當思我」，浸會大學前校長陳新滋曾引用梁啟超詩句，勸喻那些在畢業禮上搗亂的學生反省自己行為，可惜對牛彈琴，有些大學生政治邪毒上腦，根本不知反省為何物。