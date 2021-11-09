殘奧6金得主蘇樺偉的傳記電影《媽媽的神奇小子》早前上映，近日火速在串流平台播放，電影亦傳來好消息，獲香港電影製片家協會提名代表香港角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片。一時間，這套勵志溫情片成為港人爭相吹捧的熱話。

筆者亦在串流平台觀賞了這部電影，飾演蘇樺偉的演員形神俱似，顯然下過苦功；情節亦很感人，讓人體會到傷健運動員的辛酸，還有難能可貴的母子情。這類片種過去算是冷門，但今年奧運熱潮席捲全城，加上蘇樺偉是港人最熟悉的傷健運動員，此片最終埋單，票房衝破2,000萬元不難理解。然而，讓這部電影代表香港角逐奧斯卡，先不論有沒有贏面，其展現的格局和情懷卻嫌不夠大氣，甚至折射出香港陷入自憐自傷的格局。

香港過去是一個朝氣勃勃的國際城市，更有「東方荷里活」的美譽，然而俱往矣。回歸後不進則退，電影製作水平每況愈下，最後一套激起國際回響的港產片已是2003年的《無間道》。最致命的硬傷是，香港市場細，票房塘水滾塘魚，同內地票房數以億元甚至十億元計不可同日而語。更有甚者，在中港矛盾日益尖銳、內地發展一日千里的大環境下，港產片的格局亦愈來愈狹窄，一味賣本土情懷，自我感覺良好，早已失卻過去的勇於創新。

這樣說並非無的放矢，當內地已拍出《流浪地球》這類科幻大片，儘管有人批評為抄襲荷里活電影、大中國主義，但起碼看到今日的中國有太空雄心；即使同樣是講述運動員的傳記片，以中國女排教練郎平為主角的《奪冠》，個人便認為比《媽媽的神奇小子》可觀得多。香港再不走出自憐自傷、自我感覺良好的窠臼，將眼光和胸襟放遠，未來發展恐怕只會更被比下去。