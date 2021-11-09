於今年8月底，美軍出動無人機向阿富汗首都喀布爾一處民居發動空襲，並聲稱擊斃了極端恐怖主義組織「伊斯蘭國-呼羅珊省」多名成員。但傳媒其後揭發，在事件中喪生的10人全屬平民，包括7名兒童和一名人道組織成員，引起國際社會嘩然。

美國國防部日前發表所謂的獨立調查報告，形容「誤炸」事件是「令人遺憾的錯誤」，但強調美軍當時正從阿富汗撤離，期間發生了造成13名美軍死亡的喀布爾機場恐襲，之後還有大量真假難辨的襲擊情報，令當地官兵承受巨大壓力，因而誤判了相關影像與資訊。報告認為事件並不涉及違反國際戰爭法或其他刑事過失，僅會考慮要求某些表現欠佳的人員重新接受培訓。

在差不多同一時間，美國海軍亦就「海狼級」核動力潛艇「康涅狄格號」的南海「誤撞」事件發表聲明。事故據稱發生在上月初，潛艇於南海深海某處撞到之前未有紀錄的海底山脈，導致船身局部損毀及超過10名官兵受傷，需要趕返美國本土進行維修。

聲明指出，如果艦隊在航行規劃、值班執勤和風險管理等方面，能夠嚴守紀律和作出正確、審慎的判斷，應能避免今次事故發生，故決定解除「康涅狄格號」正副艦長及水手長的職務，原因是軍方對他們已失去信心。

「誤炸」事件導致10人死亡，但無人需要問責，「誤撞」事件僅令10餘人受傷，反而有多人受到嚴懲，表面看似矛盾，但背後理念卻相當一致，就是美國人、尤其是美軍的性命安危，比起別國人民的生命重要上千倍、萬倍！

喀布爾機場恐襲奪去13名美軍性命，美軍進行反擊報復，即使誤炸濫轟，殺害無辜，至少也對策動恐襲的恐怖分子起到震懾作用，反正美軍入侵阿富汗已導致數以萬計的阿富汗平民死亡，再死多10個也沒甚麼大不了。潛艇誤撞事件中受傷的則可是美國的子弟兵，受損的是用美國納稅人血汗錢所打造的高科技核動力潛艇，涉事軍官自然要問責受罰。

再者，美國當時正準備宣布向澳洲出售核動力潛艇，無論是否事實，美軍都必須向外說明事件只涉人為疏忽，無關潛艇的機件或性能，否則又怎能說服澳洲背信棄義，甩掉早就跟法國簽訂的購買柴電潛艇合約呢？