環保環保，幾多破壞環境之事，假汝之名而行。聯合國氣候變化大會在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行，包括東道主英國首相約翰遜在內的多名西方政要被質疑乘搭私人飛機赴會，大量製造二氧化碳，卻學人講減少溫室氣體排放，根本是自欺欺人。

約翰遜是否基於環保考慮，所以沒聘請政治化妝師？否則，當遭到政敵批評他從格拉斯哥返回倫敦，竟棄火車而選搭飛機，有違環保原則，向世人作出錯誤示範，怎麼不搬出冠冕堂皇的藉口來解圍啊？「金毛獅王」大可以辯稱選乘高二氧化碳排放的交通工具，純粹出於迫不得已的保安需要。日本沒多久前才發生狂徒在列車上斬人事件，德國也有類似襲擊出現，何況英國國會議員埃姆斯上月才被刀客刺死，若然坐私人飛機，便可減輕保安壓力了。對於一個早前才高調宣稱並不反華的約翰遜而言，不是早已向世人作出說一套、做一套的示範嗎？

所謂環保，從來是10個來說環保者，7個旨在刷存在感。這批西方領袖現身格拉斯哥前，多數有份出席在意大利羅馬舉行的二十國集團峰會，難道統籌就不可以周到些，一地兩會緊接召開？看看拜登被拍到疑似「釣魚」，足證大會何止有欠環保，更令人舟車勞頓。

不怕得罪的說，講環保豈能不知道地球最大的敵人就是人類，據英媒估計，超過400架載着與會者的私人飛機飛抵格拉斯哥，排放了合共高達13,000噸二氧化碳。令人費解的是，更加環保的方法是取消線下會議，改為線上進行。中國國家領導人以書面方式致詞，才是呼應了環保主題。西方領袖們帶同秘書、翻譯、保鏢等，又車隊又下榻酒店，誰人是既不環保，更對抗疫構成潛在風險？到了此刻，各界不是還要保他們吧？