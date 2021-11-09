「攘外必先安內」的道理，過去是人類社會的共識，但世界發展到今天，很多事情都變得荒腔走板。《世界是平的》一書的作者弗里曼早前在報端撰文，他懷疑假如外星人侵襲美國，同樣生活在地球村的中國和俄羅斯，會否伸出援手。然而弗里曼未免想得太遠了，其實單看美國本土，就已潛藏着仇內重於仇外的問題。

很多人以為，美國前總統特朗普以至共和黨粉絲們，最痛恨的對手是中國，實際上卻不然。今天共和黨支持者的頭號敵人，該是同樣生活在美利堅土地上的民主黨。若然有一個方案，只要特朗普肯跟北京合作，就包準能搞倒現任總統拜登，讓他重掌白宮，我相信特朗普二話不說，馬上會向中國投懷送抱。這種情況早有前科，特朗普當選總統之前，美國人心目中的頭號敵人是俄羅斯，但在美國大選期間，傳聞俄國一直暗助特朗普。因此，特朗普入主白宮後，便對俄羅斯總統普京千恩萬謝，在國際場合上碰頭，就像弟弟見到親哥一般，忙不迭向對方問好。華盛頓自此，才由以反俄為首，改為以反中為首。

如果今天，中國肯協助特朗普重掌政權，我相信他不會介意把中國國家主席習近平認作親哥，甚至是親爹，而共和黨支持者的對華態度，也會立馬改變。

月前，美國維珍尼亞大學的一項民意調查顯示，有52%的共和黨人支持將國家一分為二，持相同態度的民主黨人也有41%。兩黨分別有七、八成人，認為對方是民主制度最大的破壞者。近日的民意調查結果更加可怕，認為美國將會出現內戰的人，竟然比認為不會的多。一個世界上最有代表性的民主國家，就連「安內」也做不到，試問民主制度，還有前途否？