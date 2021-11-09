特區政府為爭取早日中港兩地通關救市，用盡吃奶之力谷針，本周四起將展開第3劑新冠疫苗接種計劃，畀全港約186萬名優先群組人士免費接種。之不過，第3針尚未開打，卻傳來不利消息，日前本港新增一宗輸入個案，該男患者抵港前已喺英國接種3針不同藥廠生產嘅新冠疫苗，但仍然感染變種病毒。

公務員事務局局長聶德權稱，考慮向注射第3針嘅公務員提供一天疫苗假期，而未打針嘅或需加密至7日一次病毒檢測，仲話要睇吓接種第3針反應如何，再決定是否要全民接種。政府為了谷針可謂無所不用其極，一個「安心出行」已玩殘老人家、露宿者，依家長者接種率偏低，好多公公婆婆連第一針都未打過，更遑論打第2、第3針？對於打第3針，唔少人仍有好多疑竇。

林鄭就表示第3針仍是選擇科興，因為據她了解，「抗體唔係話數字愈高就一定愈巴閉，夠就得㗎喇」。究竟點為之夠？有專家分析，根據數據，兩針科興加一針復必泰產生嘅抗體水平，比3針都打科興為高；若然第3針選擇科興，可能接種後6至8個月要打第4針。亦有專家話，政府應為長者及免疫力低嘅人士打第3針，最終推展到全民，亦應將「完成接種」嘅定義改為打完3針疫苗，並非兩針。仲有專家話，打復必泰後產生嘅中和抗體較高，對有症狀感染保護力較強，惟兩種疫苗對重症保護率差不多，每一個人自己有自己意願。眾聲喧嘩，都唔知聽邊個支笛好！

政府谷針亂紛紛，市民被點到頭都暈！有長者話，唔係打得愈多就愈巴閉，一針未打活着冇事就得㗎喇！庸官又表示，內地專家擬來港視察防疫！講到尾，內地對港官防疫仍係一萬個不放心！關山難越，小通關、大通關睇怕仍存變數！