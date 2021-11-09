香港本周五將是新選舉制度下立法會選舉提名候選人最後衝刺的日子，政治氣氛自必十分熱烈，傳媒報道的熱點也聚焦誰報名或誰未報名。其實，在關注立法會選舉報名熱鬧之餘，港人也應該關注在中國政治中心的首都北京，正在發生歷史性、總結性及前瞻性的，關係到每個國人、每個港人的中共十九屆六中全會的世紀大事。

就在中共召開這個隆重的大會前夕，官媒發表有關「百年大黨奮進新征程」的逾萬字文章，透露這次會議將對歷史進行回顧，對實踐進行思考，對規律進行掌握，團結有9,500萬人、全世界人數最多、最實幹的中國共產黨人，帶領14億中華民族華冑子孫建設社會主義現代化國家，實現中華民族偉大復興新征程。

毋庸置疑，正所謂：「國家好，香港好。」過去9年，香港在國家的進步、發展、壯大之下，能夠平息非法「佔中」和旺角暴亂，剷除立法會瘋狂「拉布」，戰勝美英新八國聯軍顛覆香港的世紀暴亂「顏色革命」，由亂及治，每一步避過急流險灘的前進，完全離不開國家的強大支持，兩年來力遏新冠肺炎疫情更不用說了。

回想9年前的2012年，非常擔心國家雖然富起來，但貪腐盛行，官僚腐敗現象十分嚴重，我國社會主義制度能否走出歷史周期律、不重蹈蘇聯亡黨滅國的失敗覆轍？好在新一代領導人上任後，堅定下決心和大氣力領導反腐敗鬥爭，取得歷史性成果，貫徹民主監督的制度和法規。「八項規定」打擊公款大吃大喝揮霍浪費，老虎蒼蠅一起打，400省部級以上官員下台，8,300貪污刑事罪犯通過國際追捕緝拿歸案，國家成立監察機構執法，制訂200法規從嚴治黨。中共有希望，國家自然有前途。