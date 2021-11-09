美國總統拜登上台後雄心勃勃地推出基建法案及社會保障法案，但雷聲大、雨點小，遲遲未能化解黨內進步派與保守派分歧，令法案一直未能過關。經過多月拉鋸，眾議院終於上周五深夜通過價值1.2萬億美元的「縮水版」基建法案，只待拜登簽署成法。民主黨在被視為對拜登政績「公投」的州長選舉中、痛失盤據多年的維珍尼亞州後，成功迎來一場及時雨，惟仍難掩內部分歧；而面對來勢洶洶的共和黨，拜登似乎暫時也沒甚麼應對法寶。

美國內部基建老舊落後一直為人詬病，單單在今年面對颶風寒流等極端天氣來襲，基建系統已多次崩潰，造成嚴重傷亡及經濟損失。今年3月，拜登政府提出了一份史無前例的4萬億美元基建計劃，可是兩黨乃至民主黨內部，之後均未能就在基礎設施上花費多少，以及如何支付投資達成共識，結果在各方拉鋸期間基建計劃金額不斷縮水。民主黨保守派曼希批評，在通貨膨脹和國債激增的情況下花大錢做法瘋狂；惟黨內進步派的桑德斯曾稱，「這是70年來最重要的一項立法，3.5萬億美元對我而言已是妥協後的方案」。

在眾議院議長佩洛西及拜登極力游說下，法案獲13名共和黨人倒戈支持，但民主黨進步派領銜人物奧卡西奧-科迪斯等6名民主黨人仍堅持反對。基建法案成功通過，稍後料撥出5,500億美元來建設及維修各地基建，改善全國道路、橋樑、能源、鐵路，可謂完成多屆美國政府的夙願。拜登則激動地說，法案可助美國走上正軌，「50年後人們回首時會說，這就是美國贏得未來的時刻」。佩洛西本來希望眾議院同日一併表決名為「重建美好未來」的社保法案，但遭民主黨內保守派阻撓，要求先檢閱社保法案的成本評估，故或需留待月底的感恩節長假前再作表決。

問題是，天文數字般的資金又從何而來？華府打算透過徵稅等途徑增加收入，但國會預算辦公室估計項目在未來10年，會為美國增加2,560億美元赤字，可謂是一把名副其實的雙刃劍。對下屆大選志在必得的前總統特朗普乘機「抽水」，稱難以相信民主黨內部就社保及基建法案爭辯多時，又指法案剝削美國及加稅，民眾對此並不受落，形容民主黨人惡毒並推行可怕的政策，最終會為通過法案而在中期選舉中付出沉重代價。

事實上，民主黨不久前輸掉被視為明年國會中期選舉風向指標的維珍尼亞州州長選舉，在某程度上令該黨不同派系暫且放下分歧，盼先通過基建法案緩解困境。可是冰凍三尺，非一日之寒，該黨內部的不咬弦、居高不下的通脹、供應鏈危機和低迷的經濟，加上外部的阿富汗撤軍等種種亂象，每一項都是拜登的沉重打擊，民主黨極可能在中期選舉輸掉在眾議院的些微優勢，屆時拜登的競選承諾，只會淪為被共和黨狙擊的彈藥。