中國一帶一路倡議已經成為全球發展的主要推動力量，它用中國的例子、中國的資金、貿易，顯示出基建先行的發展戰略可帶來不單止中國近年的經濟奇迹，也可以在西方不願開發、支援發展中國家的發展之際，帶動後者的大發展。個別國家，例如埃塞俄比亞、巴基斯坦、哈薩克乃至俄羅斯，已看到中國倡議引致的效果，其他國家亦開始群起倣效。即使美國在國際上到處阻撓，用假新聞乃至制裁恐嚇來打擊，仍然阻止不了一帶一路在國際上引發的變動。

由於美國的去工業化，經濟擴張集中金融，原來在第二次世界大戰後主導國際貿易的跨大西洋貿易，已由跨太平洋貿易所取代。1995年，後者佔全球貿易運輸的53%，歐亞經蘇彝士運河的貿易只佔27%，今天歐亞貿易航運已超越跨太平洋的貿易，這使得被忽視的地中海航運重新振發，佔全球貿易航運已超過一成，且在迅速增長中，其中的推動力主要是中國與歐洲貿易的急速擴張。這樣的變化，使意大利開始提出地中海的中樞地位，對抗歐洲大西洋沿岸港口主宰的海運。

傳統上地中海的貿易不單止來自區外，更着重地中海南北兩岸的連接。歐盟成立之後的擴展，亦是一路向東，東南歐直到前蘇聯地區。另一路向南，重新吸納北非作為歐盟的邊陲生產重心。可惜美國介入，發動「阿拉伯之春」，2011年以後，把整個北非政局顛覆，從此戰亂不已，歐盟便失去南方的工農生產的發展。10年後，北非仍陷動亂，但是埃及經軍事政變的反制，逐步擺脫「阿拉伯之春」的禍害，開始重新建設，建設以國家主導，但得到中國、俄羅斯、波斯灣國家的援助，排斥歐美。

埃及正規劃建設高速鐵路，由蘇彝士運河區，經剛運作的新首都（開羅附近）直達地中海海岸的亞歷山大港，並再沿岸西去，將來便可連接北非整個沿岸地區。高鐵是由德國西門子興建，第一部分由紅海至地中海海岸港口，可於2023年完工。另蘇彝士運河正建造特區，工業為主，中國主導。亞歷山大港亦與中國在希臘比雷埃夫斯港南北兩方合作，並與新建（中國參與）的蘇彝士運河集裝箱港成三角支援之局。埃及想發展為東非至東地中海的樞紐，蘇彝士運河以外，還有南下鐵路接駁蘇丹、南蘇丹與烏干達。整個大發展戰略是接上一帶一路並將之伸延。