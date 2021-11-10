關於核武器，最近從美國方面傳出兩條消息，一是美國一項核報告評估完成之際，傳出拜登總統可能考慮採納「不首先使用核武器」政策；二是美國國防部的「中國軍力報告」大幅度提升對中國核彈頭的「估算」，從現時的200多枚增至2030年的1,000枚。美國傳出拜登可能要「改策」的消息，美國盟友紛紛反對，認為這樣做會損害對中國和俄羅斯的核戰略威懾。

眾所周知，「不首先使用核武器」是中國提出來並堅持至今的政策主張。中國要掌握核武器但又不首先使用核武器，是因為中國要打破美國和西方列強的核壟斷，不受他們的核訛詐、核威脅，保衞國家安全。同時，中國也一再表示不搞競賽，不對他國核威脅，擁有一定數量的核武器是為了自衞，是「人不犯我，我不犯人」，不會首先發起核攻擊，中國的目標是限制核武器，最終消滅核武器。

可見，中國的核武政策和美國是為了推行全球霸權、奴役世界，政策完全不同，有本質區別。美國擁有核武器、發展核武器從來「不敢」也「不想」會「不首先使用」，因為美國根本不會放棄它的霸權，不想放棄對世界各國實施核威脅、核訛詐，此乃帝國主義的本性決定的。那麼，為甚麼會忽然冒出拜登要考慮「不首先使用核武器」的說法呢？難道美國要轉性嗎？

當然不是。拜登之前的美國總統包括特朗普，倚仗核威脅、核訛詐，推行霸權，搞得天怒人怨，老美現又走向衰落，再這樣下去，日子將很不好混，拜登為了「解困」，不妨扮扮狼外婆，欺騙世人，改變形象。此外，老美如今的處境比任何時候都要千方百計攏住盟友，方法之一就是「以退為進」，讓盟友們感到老美轉變「核武政策」，他們就會加大受到來自中國和俄羅斯的「威脅」，從而不能不更加「自覺」靠攏美國、依賴美國。

果然傳言一出，盟友們慌成一團，拜登偷着樂也。