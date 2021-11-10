大陸國台辦破天荒設立台獨頑固分子清單，首先點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三人，當屬牛刀小試，接下來必有更多台獨分子上榜。對此，蘇貞昌等人故作鎮定，聲稱不接受「恐嚇」，台灣陸委會更揚言「研議採取必要反制」。如何反制？中國大陸能夠成功反制美國，是因為本身擁有足夠實力，台灣有嗎？拿甚麼反制大陸？

很明顯，大陸設立台獨分子清單，絕不只是為了恐嚇，而是有立竿見影的效果。尤其是禁止台獨頑固分子及其家人前往大陸和港澳地區，並限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，無異於斷絕這些人的財路。少數台獨分子被制裁，對台灣社會的影響也許不是很大，但隨着制裁名單愈來愈多，牽連面愈來愈廣，衝擊力自然愈來愈大。過去不少台商一邊在大陸賺錢，一邊暗中支持台獨，今後大陸當局不會再容忍這種兩頭蛇，台商對被制裁的台獨頑固分子自然會避而遠之。

畢竟台灣經貿高度依賴大陸，台灣企業大多與大陸有千絲萬縷關係，一旦斷了這條財路，影響之大可想而知。俄羅斯總統普京認為大陸不需要動用武力也可以實現統一，大概就是這個道理。正所謂，攻心為上，攻城為下。以經濟手段制裁台獨分子，顯然比一味文攻武嚇更高明、更有效。除了經濟制裁，大陸方面還強調將依法對台獨頑固分子追究刑事責任，終身有效，意味着不管這些台獨分子日後逃到哪裏，都將被追究到底，其震懾力不言而喻。

歷史並不遙遠。國共內戰時期，共產黨列出43名國民黨戰犯名單，不久之後便解放了整個大陸，國民黨敗退台灣。現在似乎正在重演歷史，台獨頑固分子名單一出，統一的腳步聲愈來愈近，這次台獨分子又能退到哪裏？