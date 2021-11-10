都說有危便有機。香港回歸廿多年來，一直是反中亂港的洋奴漢奸天下，漢奸黎得勢便猖狂，明目張膽串同外部勢力搞奪權，終於弄出一場天翻地覆的黑色暴亂來。正當他們以為形勢大好之際，卻萬沒想到此舉逼得中央痛定思痛，不出手則已，一出手便要奪回全面管治權。

後續發展如何，大家一清二楚，漢奸黎鋃鐺入獄，其黨羽不是同樣被押就是畏罪潛逃，樹倒猢猻散。立法會選舉肯定由建制派包攬，而其他「山頭」亦被逐個整頓，香港終於進入相對穩定期。君不見，公職人員宣誓規定除了趕走一批黃公僕、黃政客外，留下來的亦被綁手綁腳，難以動彈；教協等反中亂港組織相繼解散，亦令反華勢力難以蓄勢坐大。就連過去是象牙塔、黑暴時淪為暴動場的大學，管理層亦進行大改革，道不同者無得留低。

香港科技大學昨日公布校長史維請辭，提早一年於明年10月19日卸任，並將啟動全球招聘工作。2018年才上任，明年離職，史維都堪稱「短命校長」。其「前任」吳家瑋、朱經武及陳繁昌，分別擔任科大校長10年、8和9年，外界因此估計，史維請辭與其政治立場有關。眾所周知，黑暴期間他曾為科大生周梓樂之死質疑警方阻礙救援，要求獨立調查死因；5間大學校長曾就訂立《港區國安法》發出聯署聲明支持立法，但史維並無參與其中。

過去人們總說大學只是研究學問的地方，不應談太多政治，但事實是回歸後各大學都淪為反中亂港橋頭堡，早被政治滲透殆盡，這與各大學管理層其身不正、明縱暗護絕對脫不了干係。少年智則國智，少年強則國強，大學是「兵家必爭之地」，中央落實全面管治權後，再也不容外部勢力及其代理人搞搞震。