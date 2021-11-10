現正「流亡」澳洲、人稱「瘋鴿」的民主黨前立法會議員許智峯，未知是否因為簽證即將到期還是難民申請聆訊逼近，近日又再透過網上虛擬世界大放厥詞，宣稱發動所謂的「如水計劃」，呼籲市民在下月中舉行的立法會選舉中投白票，對其口中的「專政」、「暴政」作出「反制」。

不過，如果單靠投白票可以成功反制一個政權，美國就毋須耗費巨款製造大量航母、核彈和無人機了。大部分自願或被迫留港的攬炒派餘孽，包括「瘋鴿」的前民主黨黨友，也對這個「如水計劃」興趣缺缺，皆因香港已修例將公開煽動他人投白票列為刑事罪行，最高可被判監3年。亦有攬炒派人士認為，如純粹想表達不滿及貶低選舉認受性，不如乾脆不投票來得更為簡單直接。

建制派據聞也對「瘋鴿」的提議反應不大，甚至樂見其成，尤其是對於地區直選的參選人。他們最擔心是原有的攬炒派支持者，在選舉當日異常積極踴躍地投票，支持成功入閘的中間派及溫和泛民人士。「黃人」集體投白票或不投票，反而有助建制派坐享其成，毋須擔心因「自己人」互相「𠝹票」而令漁人得利。

正如保安局局長鄧炳強指出，許智峯在香港涉嫌干犯最少「九宗罪」，包括在議會內搶手機、偷選票、掟臭蛋，在議會外亦涉及多宗黑暴相關案件，名副其實是作惡多端，但他不但拒絕承擔罪責，還勾結丹麥的反華政客，假借外訪交流欺騙法庭，棄保潛逃，着草走佬，乞求外國庇護，離棄一眾黨友、同事與支持者，實為羞恥、虛偽的懦夫行為。現在他又越洋教唆留港的攬炒派及市民以身試法，意圖破壞選舉，「叫人衝、自己鬆」，心腸歹毒，卑劣至極。

除了許智峯，近日還有多位已着草海外的攬炒派人士作出同類呼籲，皆因這是成本最低的「抗爭」行為。一旦成功爭取到被中港官員或官媒點名狠批，喊打喊殺，他們便有大條道理向現時身處的國家申請政治庇護，獲得一般香港人要花上數百萬元積蓄才能換取的外國居留權。比起參加甚麼反華遊行示威或走到希臘古城懸掛港獨藏獨旗幟，充當「白票鍵盤戰士」絕對輕鬆和安全得多。

然而幾年過後，當這些國家為了經濟利益與中國重新修好，這些「流亡」攬炒人士肯定又會被用完即棄，自生自滅！