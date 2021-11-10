澳洲移民部長霍克日前宣布，澳洲政府將讓境內持臨時簽證的合資格香港人，於明年3月起，申請兩款新的永久居留簽證。澳洲又借港人過橋來打自己的如意算盤了。

澳洲勞動力短缺，護士、教師、資訊科技、餐飲、保安均缺人，如持BNO，有澳洲臨時技術移民工作簽證、臨時技術短缺簽證或臨時畢業生簽證，留澳生活也未嘗不可。反正如本報專題「政府崩壞釀棄城災難」，早前又有調查指逾四成受訪者想移民，當中有六成5年內會離開，有逾七成認為至少需有250萬元或以上才叫有財力移民，但有一成人從來沒想過要儲蓄，如要在5年內移民，每月平均要儲41,000元。

現在澳洲大開方便之門，身處袋鼠國的港人可心無旁騖了，至少工作空缺是不用愁的，就算餐搵餐食餐餐清，上述調查不是指出了至少一成港人的生命力還是挺頑強的，倘真的撐不住，減少像調查所指的儲蓄大敵──吃喝與購物的揮霍，也死不了人的。然而港人可適應澳洲，澳洲又是否由衷接受港人移民呢？

黃人喜歡以「不是中國人」自居，但西方人根本沒閒情去區分，有調查指澳洲有八成操廣東話的受訪者曾遭歧視，在澳港人的感受是最真實的了。

美國加州大學洛杉磯分校教授賈德‧戴蒙在其著作裏引述澳洲第一任聯邦總理巴頓的說法：「沒有種族平等這回事。與白種人相比，這些（非白人）種族……低劣程度望塵莫及。人類平等的信條，絕不適用於英國人和中國人之間。無論用培養、改進或其他任何方法，都不能讓某些種族和其他種族平等。」可見種族歧視是如何根深柢固，甚至成了某些人自以為優越的憑據，雖然這班人的祖先也不過是被英國人流放到南半球一端的罪犯而已。