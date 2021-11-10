日前，美國海軍研究所的網站發布衞星圖片，指中國在新疆的軍事練習場，出現美軍航空母艦和驅逐艦的模型，懷疑是標靶，用作測試東風21D反艦導彈的實戰效力。

這種說法大抵半對半錯吧，如今是電腦化、數據化的年代，要測試導彈能力，未必要用真標靶。情形就如全球的五大核武國已有多年沒試爆核彈，但不代表各國的核技術停滯不前。踏入21世紀之後，再複雜的核試驗，基本上都可以在電腦內完成。同樣道理，要測試航母殺手是否管用，也不必用真的航母模型。因此，衞星圖片中的模型應是刻意做出來，給西方好戰者看的，中國旨在警告他們，解放軍不是好惹的，美帝主義再敢招搖，當心派來的軍艦有去無回。

太平洋之內，真正敢向中國叫陣的，就只有美國，只要將山姆大叔震懾住，餘者俱不足慮。近日，有民研機構訪問台灣人，問假若解放軍攻台，你認為日本會否出兵協防，有六成受訪者認為會。哼哼！這個調查結果，只能反映出台灣人的天真。其實，台海之戰一旦打響，莫說美國未必會派兵介入，即使美軍參戰，日本大多也只會在旁吶喊，而不敢動戈兵。

很多人以為，假如美日聯手，未必會輸給解放軍，故只要美國肯站出來，日本就不怕跟在後頭。實際上，這種想法亦屬天真，不懂得長遠的政治與軍事盤算。要知道，在中國的統一大業上，日本一旦攙和，參與實戰，兩國間的強烈仇恨又會燃起，未來數十年都難以磨滅。而中日是近鄰，台海戰事完結後，日本軍隊就算沒輸個精光，解放軍日後再找機會報復也太容易了，日本防得了10年，防不了20年。倭人不笨，他們才不會蹚這渾水。