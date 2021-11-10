這麼近卻又那麼遠，一河之隔嘅中港兩地，自新冠疫情以來已隔絕近兩年，香港人盼望通關之情切，不必多講！港府就話今年底或迎來港人期盼已久嘅小規模通關。林鄭月娥表示，初期不能要求內地大規模開放所有省市畀港人進入。呢層大家都知，內地防疫至嚴至緊，稍有風吹草動，動輒就封區強檢，皆因內地官員防疫不力係要問責下台，唔似香港，庸官防疫抗疫甩甩漏漏，都可以側側膊唔多覺！

澳門抗疫依足內地之嚴謹，當地上月初一宗本地個案令原定當日實施嘅珠澳口岸通關安排煞停，打亂無數人歸期，通關大門須待14日後才再開啟。依家港府爭取下月與內地進行小規模通關，但通關條件十分嚴厲。港府交代通關初期將設配額，供探望長者、奔喪、商務需要者，每日約1,000個，肯定爭崩頭！

至於入境條件亦嚴謹非常，必須完成新冠疫苗接種、持指定時間內發出嘅無染疫證明、使用「安心出行」提交行蹤紀錄、轉用內地健康碼、需持有內地手機號碼。而至為嚴苛嘅，就係本港出現一宗本地確診，即時觸發熔斷機制中止通關，都真係關山難越，一如本報所說：通關逐日計，北上多阻滯！看來，商家憧憬通關振經濟，恐怕都會係「一簾幽夢」：春來春去俱無蹤！

港府明天起為港人推出第3針加強劑，因為抗體水平隨時間流逝而下降，打兩針已不足以有效防疫。而這第3針亦頗令人迷茫，尤其打咗兩針科興如果第3針改打復必泰，數據顯示抗體會大幅上升；若繼續打科興，中和抗體水平未能達至理想水平，咁究竟是否應該溝針？嗱！係唔係「數字愈高愈巴閉」要由專家分析，「完成接種」嘅定義看來亦要與內地溝通，並非位高者說「夠用」就過關！