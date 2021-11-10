《經濟學原理》開卷第一篇就教導學子第一個概念：「資源是有限的，不是無限的；不能隨心所欲，無窮使用。」因此，資源必須要珍惜和善用，這就是經濟學最基本的原理之一。

港府每年有幾多資源用於土地開發？特首林鄭月娥日前出席活動致詞時說：「特區政府將繼續投資基建，預計未來數年在基本工程的開支，每年將超過1,000億元，推展各項民生基建工程，加快造地建房，改善市民居住環境，提升市民的生活質素，建設宜居宜業宜遊的香港。」

林鄭月娥上述幾句話，有非常重要的意義。由她親口告訴國家和全港市民，特區政府未來數年在基本工程的撥款密碼，就是「每年將超過1,000億元」。一再印證筆者早前的文章分析，經過8年的長期觀察，特區政府每年能動用於公共工程的撥款規模數字約「800至1,200億元」。

林鄭還清楚指出，逾1,000億元的撥款是用於3個方面，其順序是：各項民生基建工程、加快造地建房、改善居住環境。即是清楚表明，每年逾千億元投資不是只加快造地建房，這就客觀印證本文第一段第一句話所指的經濟學原理，任何人都不能違反的客觀社會發展的經濟規律。

從林鄭月娥不經意地透露了這個香港特區政府每年可以撥款投資基本建設工程的密碼，便可以解釋為甚麼《施政報告》提出「北部都會區」大計，與南部「東大嶼計劃」，南北合流增地是扯淡。而運輸及房屋局局長陳帆，在立法會被議員大肆鞭韃和嚴厲批評下，仍然苦口苦面解說要十多二十年才能解決「三年上樓」的承諾兌現。陳局長變成「難為了家嫂」，啞子食黃連，好在還算老實人。