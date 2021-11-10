新冠疫情至今仍未完全消散，西方國家恃着較高的疫苗接種率，奉行與病毒共存政策，陸續開放邊境。時值進入流感高峰期，人流增多，加上病毒不斷變種，到底後果如何，有待觀察。這邊廂，中國繼續嚴格執行「清零」防疫政策，最新消息指中港兩地正積極研究推出有序恢復兩地通關。

無可否認，兩地經貿往來頻繁，不少港人兩地營商、工作，動輒兩、三周的強制及居家檢測，令往來大受影響。失去南來的內地客，本地旅遊及零售業一蹶不振，僥倖能存者亦只是吊鹽水，期望能拖到疫情完結。近季不少本地上市企業公布的業績顯示，在政府保就業資助停止後，業績頓時大走樣。至於政府派發電子消費券措施，年底將完成發放最後一批，明年首季的春節前消費市道不無挑戰。此時兩地政府謀劃有序恢復通關的可能性，時間上的考慮並非無因。

據講，是次兩地研究通關，在地區方面，擬先從鄰近的廣東省作為試點；在對象方面，首批會商務客優先，且每天有一定的配額。站在防疫角度，先滿足商務需要，再看情況研究應付其他如娛樂消閒的需求，都是合情理的安排。事實上，兩地通關，大前提是要確保通關措施不會有甩漏，否則一旦人流放寬後疫情惡化，那與通關背後欲提振經貿的原意便相違背。

要確保在有效控制疫情下實施通關措施，因應突發情況實施的應急配套乃必備方案。通關初期若設下類似股市的「熔斷」機制，例如若錄得一宗本地確診個案，通關機制將即時叫停，此舉看似嚴苛，實際卻是保障兩地防疫工作的必要措施，否則任何一方甚至雙方疫情擴散，後果都難以想像。

有別於香港有內地市場護蔭，同屬外向型經濟的新加坡，抗疫只有靠自己。該國選擇與病毒共存的策略，上月起已恢復跟10個國家免檢疫通關，主要是歐美地區，旅客只要已注射疫苗，而在離境前和到達後檢測兩次，即可入境新加坡。可本月以來，新加坡平均每天新增超過3,000宗確診病例，大部分屬社區感染。如此開放邊境，變相下一個大賭注，一旦確診人數持續上升，醫療體系負荷失控，最終要以收緊防疫應對，振興經濟不成，反再度重創經濟。

中港通關乃早晚的事，考慮到經濟需要，研究有序實施通關試點，確是可行，但就必須重申，大前提是要確保嚴謹防控疫情，不能出任何亂子。畢竟如今內地正就科技與內房等各重點行業進行整改，經濟增長本已在放慢速度，加上明年2月舉辦冬季奧運會，任何通關措施必須在疫情可控的情況下進行，確保經濟運行穩定。港府要打醒十二分精神，做好防疫措施，守好龍門之餘，亦宜加快着手研究設立與內地互認共通的健康碼，既減少通關的阻力，也可在疫情持續穩定後，率先尋求擴大通關的範圍，為疫後區內經濟復甦賽做好準備。