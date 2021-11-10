正論：兩電飛擒大咬　港府助紂為虐

欲加之價，何患無詞。在疫情仍未消退，經濟隱憂重重之際，兩電懶理民生維艱，宣布大幅調高明年電費，中電加價5.8%，港燈更加7%，分別創9年及16年來新高，令人咋舌。儘管兩電強調國際燃料價格上漲，擺出加價是無可奈何之舉，但實際上「賺到盡」死性不改，港府甚至化身兩電代言人，大吹特吹現時電費已很相宜，無意延續補貼電費計劃，更以環保理由壓向市民，全面配合兩電向市民開刀！

兩電指出，來年基本電價凍結，但因應國際燃料價格上漲，需調高電價中反映發電燃料成本變動的燃料調整費，重申燃料成本用實報實銷形式向客戶收取，從中沒有賺取利潤，擺出仁至義盡狀；又指已動用「電費穩定基金」盡力減低加幅，但說來說去仍是要大幅加價。中電基本電價維持93.7仙，燃料費加10.5仙至38.6仙，扣除回扣，每度電是128.9仙。港燈基本電價維持109仙，燃料費就加9.9仙至27.3仙，扣除回扣，淨電價加至每度電135.3仙。以3人家庭每月平均275元電費為例，估算來年每月需多付20至24元。

眾所周知，政府現時提供兩項電費補貼及紓緩計劃，分別為住宅用戶的電費補貼計劃和電費紓緩計劃，前者於今年6月起，提供最多1,000元補貼，分12個月發放，將在明年中結束。環境局局長黃錦星表明，暫沒有新計劃向市民提供更多電費補貼，意味一旦補貼完結，住戶實際需支付的電費加幅，將高於明年電費調整幅度。而所謂三口之家平均只加電費廿多元亦只是樂觀估算，事實是香港天氣一年比一年熱，用電量一年比一年高，許多三口之家的電費遠超港府和兩電所舉的例子。

一方面政府拒絕繼續補貼，另一方面兩電磨刀霍霍向市民，最苦的當然是基層。難為高官對此毫無感覺，還振振有詞指香港供電穩定，每度電淨電價1.3元亦較全球大城市為低，其他地方的電費加幅是雙位數字，香港只是單位數字，認為「得來不易」，言下之意即是叫市民知足。末了更搬出「減排」、「減碳」等「高大上」環保目標，要求市民為環保付出代價，好一副訓斥口脗。誠然，環保人人樂見，使用潔淨能源亦是全球大勢所趨，不用局長教訓市民也能了解。但問題是，全球疫情仍然未許樂觀，本港經濟陰晴不定，許多基層仍然失業，港府此時任由兩電飛擒大咬，可有想過劏房戶等基層之苦？又可有想過百廢待興，兩電還要增加商界經營成本，最終羊毛出自羊身上，加幅還不是由消費者承受？

現時本港電力市場受《管制計劃協議》規管，儘管港府於2017年與兩電達成協議，准許回報率由9.99%下調至8%，為期15年，但事實證明下調准許回報並不等於電費也能下調，情況恰好相反；更何況兩電在香港做獨市生意，毫無競爭，壟斷下仍能准許8%回報率，堪稱暴利。兩電昨日拒評是否「賺盡」8%回報率，但答案不言自明。作為私營企業，「賺到盡」是向股東負責任之舉，惟電力供應不僅是商業行為，更是公用事業，與經濟民生息息相關，港府一直放任兩電予取予求，何異於與民為敵，助紂為虐？

尤其兩電動輒高舉已動用「電費穩定基金」壓縮加幅為藉口，但事實上，「電費穩定基金」並非兩電施捨給市民的，而是用作儲存電力公司高於准許回報的收入淨額，意即該基金本為市民過往在兩電准許回報外多付的款項，兩電不過透過調撥基金壓低電費加幅而已，來來去去都是市民自己的錢。而且隨着基金款項不斷減少，這種做法客觀只是推遲加價，實際加價壓力並無減少；加上整體能源組合要轉型配合碳中和時代，除了要更換天然氣發電機，國際燃料價貴亦令燃料費不斷增加，未來數年電費只會節節上升，環保團體更料加幅可達雙位數字，在經濟不景氣下，市民生活百上加斤，豈一個慘字了得！

官僚臥聽蕭蕭竹，不知民間疾苦聲。港府高官坐享世界級高薪厚祿，食米不知米貴，用電不知電貴，電費加價對他們當然毫無影響，但對基層以至商戶來說，這筆電費絕對不是小數目，港府對兩電放任自流，還美其名曰「已經在合理價格和供電安全可靠等之間作出平衡」，完全不恤民間疾苦，只會激化民怨。其實，作出平衡是假，弱勢政府無力規管兩電才是真。說到底，政府並非無計可施，最直接方法就是降低未來兩電的准許回報率，更應積極研究開放本地電網，就電力市場引入競爭。