世界視線：全球老化經濟衰　四眼爭搶港移民

香港自去年下半年起湧現移民潮，英國、加拿大、澳洲及美國相繼向香港人推出特殊移民及暫居計劃，這4個國家也是美國牽頭的「五眼聯盟」中除新西蘭外的「四眼」。這一次他們為了搶錢、搶人，盟友都無情講，澳洲日前又加碼出招，祭出「最優惠」居留方案向香港年輕人招手，比併之下，英國的BNO「5+1」移民方案、加拿大的「救生艇計劃」頓如雞肋。

澳洲的擴大版優惠移民計劃，是根據該國《2021年移民規例修訂（香港）法例》而設，明年3月5日開始，澳洲會在技術移民獨立簽證及偏遠地區技術永久居留簽證上，新增香港組別（Hong Kong Stream），讓持畢業生或臨時工作簽證的香港人申請，他們只須在澳洲逗留3至4年，符合通用條件便可申請澳洲永久居留，毋須像其他移民般要通過資格審查及「計分」等篩查。

為甚麼袋鼠國要擴大港人移民資格呢？翻查數據或可知端倪。澳洲政府早前曾公布《港區國安法》落實一年後的移民人數統計，總共向香港公民批出4,312個永久居留簽證或移民簽證，驟看似乎不少，但港人在回歸前移民澳洲的人亦平均超過3,000人，如1996年至1998年，每年均有約3,500人移民澳洲，過去一年的情況充其量只是較回歸前的移民高峰略高。

其餘幾眼吸納港人亦不如預期，英國的「5+1」計劃推出一年半有多，即使有大批港人拖家帶口地到當地報到，但英國內政部的統計也不過是幾萬人而已，遠遠未到他們去年囂張宣布的30萬人之多。加拿大亦一樣，他們向港人推出的「救生艇計劃」，首4個月只接獲3,481人申請。概括便是，「四眼」的移民方案遠不如事前估計般吸引。

香港人成為移民市場的寵兒，與不少家庭有一筆不菲的財富有關，又在當地讀書或有移民家庭聯繫，即使是盟友，加拿大與澳洲也優惠完再優惠，無聲中拗手瓜。反倒是被不少港人稱為「祖家」的英國，對香港移民卻沒有多少優惠，不時還有風聲指，英國政府擔心到英的香港人或攙雜了間諜。移民冷與暖，棄城者嘗透了吧。