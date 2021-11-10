產評：印虛浮難成大器　華穩坐亞洲龍頭

內地房地產市場監管風暴愈演愈烈，房企股、債一沉百踩，加上對其他行業整頓未止，部分外資失去耐性，索性轉場至其他新興市場，尤其人口規模差不多的鄰國印度淘金。

雖則內地經濟增長轉弱是事實，惟爭取在疫情下半場、全球市場流動性仍維持相對充裕之時，主動採取措施消除資產泡沫，完善產業政策和市場機制，是確保疫後可持續發展的必要一步，尤其新興市場正面對通脹危機，此刻若容忍資產泡沫升得愈高，他日只會跌得愈痛，最終淪為美元霸權收割的「獵物」。中國看通了美國的套路，如今堅持全力做好內部治理，為下一個上升周期打好根基，只要保持門戶大開，絕不愁資金不來。

目前為止，縱使內地面對諸多攔阻，同時面臨通脹壓力，惟與歐、美、日等發達經濟體不同，內地沒有知難而退，未如外界般採取降準、減息等放水政策救市，亦沒有放鬆內房調控，更沒有動用公帑替內房償債渡過難關，一切交由市場主導，汰弱留強，故不排除房企財務危機尚有震撼消息傳來。市場對政府「包底」的幻想破滅，有金融機構下調未來兩季的內地經濟增長預測，就連一向睇好中國市場的「新興市場之父」麥樸思，亦增持印度等其他新興市場。

問題是，如今全球通脹升溫已無懸念，甚至朝着失控的邊緣發展，不少央行已着手加息「收水」，嚴防經濟泡沫化。對諸如印度等新興市場，疫後經濟復甦，股市熱炒，屢創歷史新高，看似前景一片大好，有利推動重建，實質猶如九七的香港，絕對談不上高興，皆因資產泡沫白熱化，會加劇糧食等民生價格上漲的壓力，激化貧富懸殊及生計問題，最終只怕要掉頭急速大幅收緊銀根，戳破資產泡沫帶來的打擊更大，隨時就像上世紀日本般翻身乏術。

論及新興市場，中國始終是龍頭，雖然短期表現落後，惟別忘記這是中國主動擠泡所造成，聰明的長線基金未見失去投資興致，例如「股神」巴菲特的多年拍檔兼「軍師」芒格，就盛讚中國有遠見，不像美國般任由泡沫爆煲，製造2008年金融海嘯禍及全球。事實勝於雄辯，有金融機構調查亦顯示，逾九成受訪外企仍有意繼續投資中國市場；截至今年9月底，國際投資者持有大約7.5萬億元人民幣的A股及債券等資產，較去年底大增約7,600億元人民幣。再看近兩年的疫情，印度防疫成績差、政府效率低，與中國的體制與管治優勢形成鮮明對比。今年中國出口保持強勁，產業鏈完善兼具競爭力，全球皆看在眼裏。經過今次監管治理，未來當局將可更有效分配社會資源，支持實體經濟和推動新興產業發展。所謂「有危有機」，難怪有美資投行不諱言，正撈底大折讓的內房債及人民幣債券。

經濟周期如潮水，進退有時，得平常心看待資金流動。當下中國決心治理科企壟斷與內房債務危機等問題，是應對通脹、可持續發展和外部挑戰的一步大棋，過程中需要耐心等待成果，迎接新起點。