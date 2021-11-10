功夫茶：民主法治大插水　律政司長續潛水

吹水治港，把願景吹到上天，鴻圖偉略只畀天上大帝睇，而唔係功夫茶向來強調施政要經世致用，平實可行、立竿見影，幫到市民解燃眉之急，先至係一個「善於作為，勇於擔當」嘅政府，一味靠吹要畀基層過「好日子」，現實中卻係劏房客等上樓望到頸長，政府庸官卻放話「住好啲住大啲不是夢」！講乜吖咁把炮，連小通關吹到依家都係只聞樓梯響，阿哥，你估人民嘅眼睛都被天上浮雲遮住咩！

回歸以來，香港積壓大量深層次矛盾，問題千絲萬縷，奈何呢個政府至叻博大霧、唔使做！姿姿整，一年一年咁過去，而市民依然得個遙不可及嘅願景！百姓「狼來了」聽得多，點會對政府有信心？政府民望一直喺低位徘徊又有乜出奇呢？

呢嗱！有機構尋日發表政府高官民望調查結果，阿哥，你又中咗！深明牛頓第一運動定律係「慣性定律」，要言之，即係除非物體受到外力，要不然保持靜止嘅物體，會一直保持靜止。一直醜聞纏身嘅律政司司長鄭若驊，甫上任即捲入僭建風波；席不暇暖，又以「證據不足」放過「黑金案」嘅漢奸黎，其德不配位已彰彰明甚！

嗱！被嘲為「避政司司長」嘅鄭若驊，民望評分長期潛水，唔潛水都係食泥，其評分年年喺3位司長內墊司底，僅為28.8分，為2021年8月以來最低；是故鄭若驊又名「司底驊」！一反白眼，任期就快屆滿，屈指堪驚，在任咁耐墊司底咁耐，尸位素餐，把「慣性定律」發揮至極致，可謂「潛水健將」、「食泥大胃王」矣！

司底驊檢控無能，經常患小學雞錯漏就係人都知，控罪書連日期、人名都搞錯亦如食生菜；至於喺黑暴一役，檢控歎慢板、不成比例，佢被轟失職怠政，學者指檢控不力如同「放生」被捕者，甚至令法治蕩然無存。律政司有咁嘅阿頭，也就難怪自佢2018年上任至今，高層跳船不絕，律政人才大批流失！司長無能是以怒掀離職潮，功夫茶相信，喺阿爺眼中，佢距離「高官能者居之」應該唔止十萬八千里啩？

林鄭選人不慎，搵着個咁嘅掃把星做「好姊妹」，「幾打得」都畀佢累死喇！林鄭嘅評分得35.7分，反對率為66%。調查喺5項核心社會指標方面，評分由高至低分別係：安定、繁榮、自由、法治、民主。法治及民主得分最不濟。有學者分析，特首及司底驊民望持續低位，反映香港仍未打破政治亂局；若然逾三成受訪者長期畀特首0分，特首好難有效管治社會。再講啊！唔少港人對法治失去信心趕住移民。講到尾，都係「人」嘅問題！一日吹水送願景，一日民無信不立，一日掃把星不除，一日港厄運難逃！