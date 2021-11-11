世界視線：岸田大打人權牌　中日關係蒙陰霾

日本首相岸田文雄近日宣布，任命前防衞大臣中谷元為新設的人權問題首相輔助官，打出人權牌對華抗衡的姿態。身為對華鷹派的中谷元支持制訂日本版《馬格尼茨基法案》，日本大有可能跟隨美國對華作出「長臂管轄」，中日關係籠罩在陰霾下。

岸田文雄早前在自民黨總裁選舉中，多次透露設立人權問題首相輔助官，專門處理中國人權問題。輔助官負責統籌外務省及法務省等機構，搜集及分析外國資訊，預料日本將在新疆及香港問題上對中國施壓。從任命中谷元一事上，看得出岸田文雄履行競選承諾，並迎合黨內對華鷹派的需要。

中谷元是日本思考人權外交超黨派議員聯盟聯合會長之一，組織主張制訂日本版《馬格尼茨基法案》。一旦法案獲通過，日本在對華戰略上便多了一張人權牌，隨時以制裁侵犯人權為由，對中方官員或政府機構實施長臂管轄。

事實上，日本亦存在人權問題，例如以技能實習生為名引入大批廉價外勞，但待遇與奴工無異；戰時強徵朝鮮半島奴工及慰安婦，纏繞至今仍未解決；甚至北海道原住民愛奴族在多年同化期間受到的歧視及壓迫，日本官方雖透過立法補救，但長久以來沒有正式道歉。假如輔助官只是針對外國的人權狀況，無意回應國際社會對日本人權狀況的批評，未免顯得雙重標準。

隨着茂木敏充代替甘利明接任自民黨幹事長，外務大臣將由林芳正出任。林芳正是岸田派第二號人物，亦是日中友好議員聯盟會長，帶有親華色彩。但他與中谷元在岸田文雄內閣中互相牽制，能否確保外交政策不受派系及人事傾軋影響，是一個疑問。同時，林芳正是自民黨後起之秀，有潛力出任首相，為免引來黨內對華鷹派的反對，相信在對華政策上不會冒進。

岸田文雄內閣的外交首要任務，仍是發展及鞏固美日同盟，並推動兩國在印太戰略上的合作，對華關係短期內難出現突破及轉變。不過，在日本愈趨右傾化的政治氣氛下，與中、俄及兩韓的關係愈來愈僵，岸田外交到底有甚麼表現，值得拭目以待。