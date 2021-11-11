功夫茶：愈扶愈貧點算好　港府詐諦睇唔到

香港呢個繁華都會、亞洲金融中心，表面確係好好睇，之不過，貧富懸殊一直加劇，用詩人嘅說法，就係「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，當然，呢個比喻或許太極端，用民間俗語嘅說法接地氣啲，就係「花被蓋雞籠」，外面好睇裏頭空！

嗱！都話呢個政府講就天下無敵，做就有心無力！講錯，係做都無心無力！古人就話，「治心治身，理不必太多，知不可太雜，切身日日用得着的，不過一二句，所謂守約也。」講得真好，大家留心吓，貼金掛銀、下巴輕輕吹水多過浪花，絕大多數不靠譜。

諗吓呢個政府吖，成日將「民生無小事」當歌仔唱，若然真係守約，真係為人民服務，真係關心民間疾苦，就唔應該「說了算」，應該「不辭辛苦出山林」，而唔係安坐喺背山面海嘅辦公室，夏有冷氣冬有暖風，一味做鍵盤戰士，寫篇網誌，廢噏幾句當秘笈就當做咗實事，又自我感覺良好：吾若不出山，如蒼生何？把自己吹成救世主。

呢！庸官吹水吹到天花亂墜，點會聽到基層疾苦聲吖！數字會講話。港府扶貧無方，貧窮人口創12年新高！政府尋日發表最新貧窮情況報告，去年貧窮人口高達165.3萬，較前年增加16.2萬人，貧窮率升至23.6%，即係近4個港人1個窮。即使計算政府恒常現金福利政策後，貧窮人口仍逾55萬。

疫情下通關無望打殘本港經濟，唔少打工仔失業，更多係開工不足，據悉普遍家庭收入下降，以住戶入息中位數設定嘅「貧窮線」會因而下調，本港按住戶人數劃分相對貧窮線，以5人家庭月入下調最多，少於二萬元便算貧窮，比前年下降2,100元。

事實係，虎年未至，物價上漲已逼眼前！兩電日前公布加電費，可謂飛擒大咬，撳住嚟搶，令基層市民百上加斤，尤其對劏房戶構成極大經濟負擔。關注團體指出，目前每度電平均1.3元，惟在劏房業主濫收電費下，住戶平均要畀1.6至1.8元，高於一般家庭逾兩成，相信兩電加價後，劏房業主調整電費幅度很大機會高於兩電！廢官就一味叫「市民透過慳電去慳錢」！咁嘅白癡說話都講得出，即係見到個餓到肚皮黐背脊嘅窮人，仲要噴一句：乜用咁地獄式嘅方法瘦身吖！貪靚成咁！

講到政府愈扶愈貧，貧窮人口創新高，素有「金句王」之譽嘅勞福局局長羅致光就扮「冤枉」，指啲數字「除咗攻擊政府之外就無意義」！又話「一有事就搵政府」！阿哥，一個主宰市民勞福政策嘅高官，冇承擔仲要盡說風涼話，根本冇為官一任就要造福一方嘅職志！「心無百姓莫為官」，不如提早辭官歸家幫阿嫲撚飯吧！