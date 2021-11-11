正論：臨近通關偏走漏　這個政府古怪多

怪事處處有，香港特別多。正當中央終於就中港通關鬆口、全港市民翹首以盼之際，意想不到的事情又告發生。兩名獲豁免檢疫的國泰機師抵港並進入社區後確診感染變種病毒，而且病毒量高，埋下社區大爆發的風險。顯而易見，港府對於中央要求修補免檢疫漏洞虛應故事，高危的機組人員至今仍可大搖大擺免隔離進出社區。中港通關會否臨門撻Q，天知地知，恐怕只有港府高官最清楚。

衞生防護中心公布，本港昨日新增5宗輸入病例，涉及3男2女，當中3宗涉及機組人員，其中一人11月8日由卡塔爾抵港後確診，帶有變種病毒；另外兩人為本地國泰機師，均於11月6日乘貨機由法蘭克福抵港，他們入境後於機場檢測時未有驗出病毒，惟57歲男機師返回愉景灣寓所後，11月8日於社區採樣中心留樣本後確診，初時病毒量低，但入院後病毒量急升，估計屬新近感染；同行的29歲男機師亦於同日由法蘭克福抵港，居於尖沙咀凱譽，11月8日到社區檢測中心採樣後確診，CT值由13至16升至17.3，即病毒量高，同樣是新近感染，相信二人俱在德國染疫。

令人憂慮的是，由於機組人員抵港後並不需要在指定地點隔離，只需接受醫學監測，期間可以四處走，兩名國泰機師便到過多個地方，包括運輸署金鐘辦事處及尖沙咀多間食肆，加上他們與家人同住，密切接觸者極多，因此牽連極廣。儘管港府即時圍封愉景灣及凱譽為居民進行強檢，未有發現確診個案，但檢測是否可靠不能不令人懷疑。僅上述機師抵達機場時已進行過檢測，當時也未有驗出帶有病毒，目前是否可以完全排除社區爆發風險，實在無人說得準。

事實證明，不管林鄭如何煞有介事揚言「中央要求甚麼便做甚麼」、「盡量滿足中央通關條件」，實際上防疫依然中門大開，漏洞百出。最令人質疑的是，本月初港府才高調宣布撤銷40類人士免檢疫入境安排，擺出痛改前非狀，中港通關好不容易稍見眉目，結果不旋踵即爆出今次走漏機組人員帶病毒進入社區。值此關鍵時刻再現變數，難道真是巧合這麼簡單嗎？如果說這不是人禍、不是港府蓄意為之，根本解釋不了。

這樣說絕非無的放矢。內地當局早就要求本港防疫措施必須盡量貼近內地標準，當中包括收緊機組人員、海員及外交人員豁免檢疫政策；醫護、檢疫酒店及機場員工隔日接受核酸檢測；康復者出院後要在指定地方再隔離14日。拖拉多時，港府依然無甚反應，直到有港區全國人大代表被拒入境北京開會，中央不滿之情溢於言表，林鄭才不得不改弦更張。詎料防疫半桶水死性不改，即使通關茲事體大，尤其有傳「熔斷機制」極為嚴苛，只要香港有一宗本地確診個案，通關即被叫停，林鄭一樣保留5類人士豁免檢疫入境，當中便包括機組人員，留下缺口到底所為何來？

事實上，香港經歷四波疫情大爆發，四波皆與外來輸入有關。第一波來自內地抵港人士；第二波來自歐美旅客及留學生；第三波是海員和機師；第四波的確診者則帶有尼泊爾病毒株，教訓可謂極之深刻。

偏偏港府至今拒絕吸取教訓，運房局直到昨日仍然表示，駐港機組人員在停留外站期間只須遵守閉環式安排，回港後於機場接受檢測，並視乎停留於外站及在機上執勤的情況等因素，接受自我隔離及或醫學監察，以及在港期間定期接受檢測即可。既不用在指定地點隔離，又可自由進出社區，如此防疫根本就是形同虛設。難道病毒長了眼睛，舉凡機組人員都不會受到感染嗎？

反觀內地一直嚴防死守，國家民航局規定，無論航班屬於客運或貨運、國際或地區、過夜或未過夜，機組人員統統都要在入境後「執行集中隔離14天，健康監測7天」。內地做得到，香港做不到，證明「事在人為」，有人存心留缺口對着幹，所謂「中央要求甚麼便做甚麼」、「盡量滿足中央通關條件」，擺明只是敷衍。

好事多磨，一不離二。可以預言，走漏了一次，便會有第二次、第三次，中港通關還從何談起？