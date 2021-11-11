一般認識中國一帶一路發展在地中海主要是希臘比雷埃夫斯港的作用，中國以比雷埃夫斯港作為巴爾幹絲路的主港口，卻在海運方面與東地中海沿岸的港口布局連在一起，南北是該港與亞歷山大港對望，東部是以色列的海法港，和土耳其的Ambarli港，同時連接蘇彝士運河（運河的集裝箱港）以至紅海口的吉布提，形成一個從海運入口地中海的三角格局。這一條路線便可成為亞洲（中國）往歐洲大陸的主通道，與中歐班列的多線陸上絲路成相輔相成的多式聯運航道。中國在亞洲構建的中巴、中緬經濟走廊，在斯里蘭卡的港口以至伊朗出海口等便與之連接，構成歐亞的大航道。

由於是多式聯運，也不一定倣效超級集裝箱船的模式，沿途各港口、陸港都可成為新絲路的節點、餵給港，從區域、國際到跨洲的不同層次的運輸體系。這是舊海上絲路路線的重建，差不多完成，有助於推動歐亞（歐中）貿易的進一步擴張，尤其是當中東、中亞動亂平息，這條海上絲路更能緊密連接陸上絲路的南路──中亞、中東，與海上絲路一起通往地中海。

在中國的倡議以外，歐洲亦與北非開闢橫跨地中海的航路，但主要推動者不是歐盟，而是中國、土耳其、波斯灣各國和北非國家，其中最發展的是西路，摩洛哥的西歐西非走廊，主港口是法國與摩洛哥合建的Tanger Med港，已成地中海最大港，建基於法國在摩洛哥建成的汽車生產中心，供應歐洲。中國正企圖在當地建電動車生產來切入，有待實現。

中路是以阿爾及利亞為中心，在這一路，中國正與土耳其爭奪主動權。土耳其提出的是土耳其──意大利──突尼斯網絡，依靠土耳其管理的意大利南部港口Taranto，和突尼斯港口Bizerte，後者更可連通阿爾及利亞首都阿爾及爾，由此駁上泛撒哈拉公路，直通西非。

土耳其是與卡塔爾聯手。而中國的挑戰卻是在阿爾及爾建超級巨港El Hamdania，建成後將會羅括周邊各港口的貨運，直接連接Taranto港，成為非洲至歐洲走廊的主樞紐，與比雷埃夫斯港一起主宰歐亞與歐非的貿易運輸。

美國剛宣布與盟國投資非洲，但不及北非，也便沾手不了歐亞、歐非兩大運輸走廊，相對於中國，是絕對的落後。中國的是大戰略，美國的不過是被動倣效，卻缺戰略、戰術，連地緣戰略也弄不清楚。