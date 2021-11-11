涉干犯《港區國安法》、逃竄到澳洲的通緝犯許智峯日前發貼文，煽惑香港選民於新一屆立法會選舉投白票，這是在教唆市民違法。根據香港《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，煽惑他人投白票是違法的。然而，許智峯的貼文仍有超過600次轉載，顯示轉載人也已犯法，於是廉政公署迅速拘捕了兩男一女。廉署表示，不排除還會有人被拘捕。

正像這些年香港反對派為自己的行動起了一個「好聽」的名字、方便煽動一樣，許智峯也為「投白票」起了一個「如水計劃」之名。許智峯在貼文中說，「如水計劃」是以白票反制立法會選舉，從而反對「被完善」的立法會選舉制度。

許智峯在貼文中把2016年反對派提出的「雷動計劃」、2017年的「風雲計劃」以及2020年的「35+」攬炒計劃串在一起，聲稱都是為了「力求突破，爭取主導」，實現議會奪權，展現「對暴政的堅決反抗」。

這裏，許智峯不打自招的表露了他的「串謀顛覆政權」野心，干犯了國家安全法。因此，整件事的目的和性質絕不僅僅是違反選舉條例這麼簡單，而是要和干犯了國安罪聯繫在一起。

《港區國安法》公布實施後，反中亂港多年且身犯「九宗罪」的許智峯棄保潛逃。之所以如此，是為了逃避罪責，現在他已經「安全」了，就繼續教唆別人犯罪，煽動香港再亂，盡顯其亂港政客的奸狡、虛偽和懦夫——叫人衝，自己鬆。

香港多年來的經濟繁榮、生活富裕、享樂盛行、私欲橫流，這樣的人文土壤，注定了不論打着甚麼旗號、甚麼背景出身、甚麼「奮鬥目標」的政客，都是一樣自私自利，表面上氣壯如牛，實際上膽小如鼠，注定了這些人經不起甚麼風險風浪，絕對害怕「流血犧牲」，他們只想輕而易舉的「搵着數」，只能是一群無恥小人。事到如今，許智峯還敢厚着臉皮教唆民眾！