美國白宮國家安全顧問沙利文宣稱，美國不尋求改變中國，而是尋求與中國共存。聽起來既有幾分虛偽，也有幾分無奈，美國不是不想改變中國，而是一再碰壁後知道根本無法改變中國，只好面對現實。試想想，美國連阿富汗都改變不了，怎麼可能改變中國？不面對現實又能怎麼樣？

一直以來，美國總是強調本身的「實力地位」，對所有國家頤指氣使、予取予攜。所謂實力地位，說穿了就是霸權，就是蠻不講理，就是不守規則，仗着拳頭大為所欲為。例如強迫日本簽署《廣場協議》、以莫須有罪名侵略伊拉克、任意監控盟友甚至將盟友視為呼之即來揮之即去的附庸等等。絕大多數國家對美國霸權敢怒不敢言，即使是一向高傲的法國，被美國背後捅刀也只能忍氣吞聲，自認倒楣。但中國與其他國家不同，過去不賣帳，現在更不吃這一套，美國企圖將自己的價值觀和政治體制強加予中國，從一開始就注定失敗。

形勢比人強，經過這些年的較量，中國愈鬥愈勇，美國則內外交困，尤其是拜登政府上台後拉幫結派也無法遏制中國，老美終於明白一個道理，從實力地位出發並非無往而不利，所以不得不另謀計策。按照沙利文的說法，美國以往對華政策上有個錯誤，認為通過美國政策可以使中國體制發生根本轉變，但這不是拜登政府的目標。此番表態，等於宣告美國改變中國體制的幻想破滅，也等於宣告美國發動新冷戰的陰謀破產。

當然，美國從來不會承認失敗，更不會放棄霸權。他們一方面聲稱尋求與中國共存，一方面繼續搞小動作，包括更加頻繁地在台海煽風點火，反映其遏華政策並沒有改變，這種說一套做一套的老把戲，豈能騙得了中國。