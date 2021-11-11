兩電大幅加價，明年電費加幅分別為中電5.8%、港燈7%，十分驚人。在經濟仍未明朗、疫情仍未消退、百物騰貴民生維艱之際，兩電懶理民間疾苦大加特加，怎會不激起民怨？作為規管兩電的特區政府，任由兩電予取予攜，甚至樂於狼狽為奸，最是令人側目。

當然，港府最叻搬出《管制計劃協議》作擋箭牌，指協議准許兩電有8%回報率，當局必須信守承諾，不能限制兩電賺少個崩。但說到底，這份協議是現屆政府同兩電傾回來的，在壟斷優勢下，港府居然准許兩電牟取暴利，保障商業機構利益，卻懶管市民利益，該當何罪？須知電力是必需品，電力公司屬公共事業，港府怎能以協議為由拒絕作為？

更令人氣憤難平的是，環境局局長黃錦星化身兩電代言人，力指國際燃料價格持續高漲，調高電費無可厚非，而且對比其他城市，本港電費已算便宜；又指進入碳中和時代，使用潔淨能源達致環保目標是必須付出代價。說得義正詞嚴，問題是港府除了磨刀霍霍向市民、不斷打劫市民荷包，到底為環保做過甚麼？君不見，源頭分類、回收再造統統有姿勢無實際，三色回收桶得物無所用，回收所得又是送往堆填區；廚餘作為本港一大垃圾來源，每日多達3,000多噸，惟大型廚餘處理設施苦候多年仍未見影，家庭廚餘、餐廳廚餘絕大部分又是丟往堆填區，甚至胡亂排放到後巷或坑渠。至於家居固體廢物徵費計劃，至今未有確實推行時間表，而且又是以徵費為手段，如何做好回收配套則語焉不詳。

難為港產官僚還好意思以訓斥口脗教訓市民，簡直不知醜字怎麼寫。其實將月薪數十萬元的廢官回收，為納稅人節省大筆公帑，淨化香港，才是真正環保。