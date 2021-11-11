近年不斷受難民問題困擾的歐洲大陸，近日又爆發另一場難民危機，而今次危機較過往的有新意。身為歐盟成員國、有份參與制裁白羅斯的東歐國家波蘭，批評鄰國白羅斯為了政治報復，引導大批來自中東、非洲以及阿富汗等地的難民徒步橫越國境，準備大舉「進軍」波蘭。為了「迎戰」這上萬人的「難民大軍」，波蘭已將與白羅斯接壤的部分陸路口岸關閉，在邊界加建鐵絲網，並調派數千名荷槍實彈的軍警到邊境駐守，與企圖越境的難民發生零星衝突。

另一白羅斯鄰國、立場近年日益親美的立陶宛，擔心該批難民若未能成功入境波蘭，便會集體「轉戰」該國，宣布對接壤白羅斯的邊境地區實施緊急狀態。歐盟亦發表聲明譴責白羅斯做法，警告會施加更嚴厲的政治及經濟制裁。

白羅斯否認事件涉及政治動機，反斥波蘭以武力對待手無寸鐵的難民。被波蘭指控為幕後黑手的俄羅斯，強調自己亦擔心受到難民潮影響，認為歐盟不應持雙重標準，應像之前應對其他國家的難民危機一樣，向白羅斯提供經濟援助，以阻截難民不斷擴散遷移。俄國亦對波蘭在邊境駐紮大量軍隊表示憂慮，質疑北約假借難民問題對白羅斯以至俄國進行軍事圍堵。

在討論今次事件誰對誰錯之前，先要弄清歐洲難民問題的起源。美、英及歐盟等北約國家，最近十餘年不斷在中東及北非等地興風作浪，以民主自由或反恐為名，掠奪石油與地緣政治利益為實，直接出兵或資助他人推翻多國的反美政權，造成政治經濟動盪及極端恐怖主義組織伊斯蘭國的興起，引發連場人道危機，有關國家的人民才被迫四處逃難，流離失所。

美國與英國有大海相隔，毋須直接面對來自中東和非洲的難民問題，惟有由歐陸國家承受惡果，當中夾在歐盟與中東中間的土耳其、白羅斯等國更是無辜受禍。加上西方國家在過去一年藉選舉與人權問題，對白羅斯實施連串經濟制裁，明斯克政府自然沒有責任、也沒有能力為對方的惡行埋單，接收數以千計的難民家庭。

美國總統拜登不是講過，會善待來自中南美洲及阿富汗的非法移民和難民嗎？為何對途經白羅斯的難民又持雙重標準呢？美英與歐盟近年亦接收了不少來自香港的「政治假難民」，何以對該批真難民又如此冷酷呢？