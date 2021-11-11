英國及法國近日就捕魚權起爭端，雖然英國首相約翰遜與法國總統馬克龍日前出席二十國集團峰會時曾短暫會晤，但雙方無法達成和解。外媒報道，在緊接的聯合國氣候變化大會，約翰遜更懷疑「擺款」請馬克龍食檸檬，後者索性「法蘭西傾」提早回國。英法漁業爭端包含了兩國歷史中複雜的恩怨情仇，最終如何收科惹人關注。

你說法國人性格自負也好，自信也罷，他就是沒英國人那麼老謀深算。比起約翰遜的愛理不理，法國人月初釋放之前扣押的英國漁船，態度更加稱得上是認真想和談。其實這類扣押行動旨在施下馬威，何況觀乎馬克龍之前在公開場合遭掌摑、掟雞蛋後的即場反應，比起教宗遭民眾強行拉扯，結果人之常情地面露不悅並大力拍打對方手腕試圖制止，英國亦曾有政客向冒犯者飽以老拳，馬克龍的修養為法國人加分，不似英國人那樣假紳士、老狐狸。當然，你也可以說他比之約翰遜仍太年輕，城府不夠深。

英法是次漁業爭端源自英國脫歐，過去歐洲有共同漁業政策，規定不同地區、國家的捕撈配額。英國脫歐，該協定仍然允許歐盟船隻在未來幾年內在英國水域捕魚。有漁業市場專家表示，如果英國試圖重新分配配額，很可能面臨法律責任。

明乎此，再看看英國外交大臣卓慧思與英媒先後將馬克龍就英法捕魚權所作的行動，扭曲成與法國明年總統選舉有關，出發點可謂跟當年英國以異端女巫說來對聖女貞德處以火刑並無二致。出自官員之口，更令人驚訝英國真是缺乏政治人才。

法國早前遭英國人的後裔──澳洲人撕毀潛艇訂單，復又遇上英國人不跟協定辦事，還遭婦人之見試圖帶風向，法國人應還以顏色，以當年聖女貞德的精神，「將英格蘭人逐出法蘭西」作回敬。