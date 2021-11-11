聽香港「黃絲」的荒誕言論，有時真讓人捧腹。執筆前，在網絡上無意中點入一條時評片段，3個評論者是來自英、美兩國的香港黃絲，他們越洋連線，自稱「光復三人組」，在大談反攻香港的構思。

3人講得眉飛色舞，說要為流亡海外的香港人組織軍隊，部隊名字都想好了一半，初時想用「剿共」二字開頭，後來覺得不佳，就抄襲蔣介石年代用過的名稱，叫作「剿匪」，說香港的黑警和共產黨人都是匪，光復後必須剿而滅之。不過，這支部隊名稱有了頭兩個字，後面該如何結尾，則沒有下文，有人自謂中文程度欠佳，要待日後再想。

這幫渾人就連起個名稱也覺困難，卻大談如何建軍經武，委實有趣。讓我逗一逗他們，行行好，替他們完了此事，就建議整個名稱叫作「剿匪兵團」吧。不過，就算有了名稱，他們談着談着，新的問題又來了。這個兵團打算招募1,000人，至於區區千人，如何剿滅世界第二大強國的威武文明之師，那你可別問了，總之「聽古就唔好駁古」。

所謂的新問題就是，先甭談如何為這千人兵團買武器，單是買服裝也不夠錢。戰場上的軍服造價極昂，要配置一個兵員的所有裝束，便得10萬美元，為區區1,000人買衣服就用去近8億港元，各人卻仍是赤手空拳，再想配置武器嘛，那數目如何，3個傻子已不敢計下去。

但是不打緊，他們又突然想到，可以將剿匪兵團建在台灣，因為聽說寶島的兵哥們多不中用，不如香港人勇武云云。如此一來，兵團費用就可以理直氣壯，要求蔡英文政府買單了。哈哈！總之聽這幫呆人說話，就跟聽《笑傲江湖》中桃谷六仙的對談一樣，準能使你笑不攏嘴。