笑看天下：撞鬼你生活漸上正軌-施友朋 評論員

好事多磨，確實冇講錯。正當香港下月有望同內地廣東省「小通關」，曙光乍露之際，天邊忽然風雲變色，本港疫情再起波瀾，北上之路又添變數！呢，香港單日增5宗新冠肺炎確診輸入個案，當中兩人為免檢疫嘅國泰航空貨機機師，均帶有L452R變種病毒株，當中一人病毒量高，其居住嘅尖沙咀凱譽居所要封區強驗，另一人則居於愉景灣一獨立屋。求神拜佛，希望唔會有源頭不明社區感染個案！

粵港通關，其中一個磋商點就係「熔斷機制」，有傳一宗本地個案便會令通關立即叫停。林鄭日前表示從香港角度，希望機制唔好太嚴謹。食衞局局長陳肇始就指需與內地商討，包括個案嘅定義，睇吓邊啲會計邊啲唔計，雙方要有「溝通共識」，前提係「唔想為內地帶來額外風險」。咁即係通關之路仍然山長水遠，有排未傾得掂！香港會特別得到眷顧嗎？不如睇吓澳門，澳門只要出現一宗源頭不明本地個案，就會暫停通關。香港「外防輸入」始終多風險又多甩漏，不確定因素非政府所能處理。

庸官成日吹噓「市道逐漸恢復，市民生活漸上正軌」，老朽唔覺得喎！乜嘢都加價，市民只感到衣食住行樣樣難，日常生活好唔爽。而新冠疫情以來，禁聚令、口罩令、社交距離一再延長，而且為咗加強出現確診個案時接觸者追蹤工作嘅效率，庸官正研究於餐飲業處所及合適嘅表列處所，進一步推出使用「安心出行」！依家政府所有處所都要「安心出行」，搞到老人家及露宿者怨聲載道，「生活漸上正軌」？見鬼吧！

呢，目前內地疫情反覆，成都驚見1傳13人，原於本月28日舉行嘅上海馬拉松都要延期舉行，香港「小通關」？食件火雞唱吓聖詩先啦！