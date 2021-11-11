11月8日和9日，在內地分別是「記者節」和「消防日」。前些年，有句俗語叫「防火防盜防記者」。儘管一直受到嚴格管控，但那時深度調查記者的暗訪揭醜，還是很令地方官有所忌憚的。如今，調查記者這一行當幾乎消失殆盡，每逢「記者節」，許多人感慨「記者劫」，祭奠已經粉碎的新聞理想。就拿央視的《焦點訪談》來說，當年以調查報道聞名全國，聲譽遠在《新聞聯播》之上。如今，該欄目已徹底淪為好人好事的表揚窗口，吹捧迎合上層而已。

君不見，前不久官方約談內地4間收視率最高的省級電視台，要求整頓娛樂化過度的問題，必須「堅持政治家辦台」，「弘揚核心價值觀」。娛樂尚且有罪，曝光黑幕、揭露醜惡、批判現實的調查新聞，更是罪無可逭了。媒體的唯一出路就是粉飾太平、歌頌盛世。對現實稍有微詞，動輒就被扣上「美狗日雜」、「遞刀子」、「尋釁滋事」等罪名。這當然不光是記者的「專項待遇」，而是「普遍福利」，作家方方、醫生張文宏都因對新冠疫情有獨立判斷而遭受巨大網絡暴力。當理想和正義被視為異端，以此為前提的記者職業被閹割屠宰，就成為必然。《焦點訪談》等早已失焦或閉眼，剩下的是各類譁眾取寵、耍寶賣萌的標題黨、正能量，媒體喪失了獨立調查能力，迎來了通稿時代，沒有讓人不舒服的蜂刺，只有香甜醉人的蜂蜜。

在現實中碰得頭破血流之後，很多人無奈明哲保身，更有人賣身投靠，成為精緻的利己主義者，如今不少記者無奈轉行。內地官場有所謂的「三公」，還分為台上和台下兩套，官員們在台上高喊着公開、公正、公平的口號，台下則過着公車消費、公款吃喝、公費旅遊的生活。記者們以前以公開、公正、公平為理想，如今慘淡現實中轉型也有「三公」，即公關、公知、公號。

「公關」就是去到大公司的公關部門，利用積累的人脈，為資本打工；「公知」則是還不能完全放下社會公義情懷，還想繼續對公共事件發聲，一時還難改指點江山的「迂腐」，只不過媒體已非久居之地；而「公號」就是自己做自媒體公號，小本經營，餬口而已。總而言之，「活下去」才是首要。

西方將媒體作為是第四權力，但在集中統一領導的大環境裏，只有一種絕對權力，連「三權分立」都被當成西方的洪水猛獸要求加以自覺抵制、堅決批判，又何來甚麼第四權力呢？哪有甚麼「無冕之王」，只有「新聞民工」罷了。

媒體的衰落，是一個社會的悲哀。缺失了媒體的輿論監督，堵塞了公民意見的媒介表達，整個社會的糾錯成本無疑將大大提升。所謂「懲前毖後，治病救人」，如果像蔡桓公那樣諱疾忌醫，連病都不讓說，自以為把膿包封在肌體裏就能長生不老，實則是自斷脊樑。