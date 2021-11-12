兩岸關係不僅是國家統一的問題，也涉及中國以至國際的地緣安全問題。台獨的發展在美國支持下，將是把台灣演變為美國對大陸的軍事橋頭堡，最終目的是讓美國在台駐軍，建立軍事基地，與駐日本、南韓的軍事基地及關島基地形成對大陸在太平洋西岸的大包圍。

中國在南海建島的部署打開了南方的缺口，保障了在南方外聯和貿易的通道。北方則有賴俄羅斯在南千島群島的設置軍備，抗衡美日。但即使南北兩端可守，中國沿海東南正面仍會面對美國軍力的壓迫，威脅中國的國家安全。為抵抗美國可能的侵略進攻，北京不可能讓台灣變成美軍的攻華前沿基地，劍指中國大陸沿海的軍事、經濟、民生的安全。北京不可能像清朝與鄭成功家族的戰爭那般被迫禁海和退守內陸，最佳的守衞是進攻，況且台灣早是中國領土，怎可讓一些自稱不是中國人的中國人霸佔然後轉送給他國呢？

從地緣戰略來看，統一台灣，將使台灣海峽成為內海，北京對外的防衞空間推前一大步。統一後的台灣必然有駐軍，也有軍事基地，台灣的「國軍」便成為中國軍隊體系的一個組成，台灣的軍事基地便是中國的基地，以防外敵。統一之後的台灣當然包括東沙群島，便可與南沙、西沙群島構成伸延至南海整個國際航道的全面護衞，台灣以東的海域也成為中國海軍巡邏之地。

這樣的轉變後果會是：日本、南韓的美國駐軍和基地轉為受到中國的威脅。若中國與北韓合力，使兩韓簽署終戰協定，美軍便沒有理由留駐，便要從朝鮮半島撤退，日本的美軍將更形孤立，日本本土、沖繩以至關島的美軍的處境變得脆弱，各方勢力，包括日本的反美勢力，大有可能把美軍逼回關島一線。此所以美國現在要在關島部署反導彈系統，加強防衞，美軍的進攻和防守線便退至以夏威夷為中心，部分退回到二次大戰前的局面。中國與美國的攻守關係，便一下子倒轉過來。美國不易冒險出擊中國，亦要防範中國反擊，襲擊夏威夷，打擊美國在太平洋的海上霸權，美國本土亦暴露在中國軍力之前。

北京收復台灣的效果是全面扭轉二次大戰後美國在東亞的霸權，也使日本、南韓可以擺脫美國的控制，自求發展。中日韓加上俄羅斯，應可建構東亞的經濟共同體，媲美歐盟，連接東盟，成為全球和平與發展的主力。