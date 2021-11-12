從特朗普執政4年到拜登上台不到一年，美國的對華戰略和政策發生了重大的轉變。白宮最近向中南海「遞交」了「求和信」，要結束這場來勢洶洶、美國人以為必贏的「中美大戰」，拜登基本上回到特朗普之前的對華政策原點。

這封「求和信」是由拜登的國家安全顧問沙利文在接受專訪時「讀出」的——拜登政府不尋求圍堵中國大陸及改變其體制，強調「這不是冷戰」，希望兩國可以在國際體系合作，同時承認雙方會繼續競爭。沙利文說，外界認為透過美國政策可以從根本上改變中國大陸體制是錯誤的認知，現屆政府的目標是塑造更有利美國及其盟友的國際環境。

特朗普發動的中美貿易戰，從一開始就不僅僅是為了消減貿易赤字而開戰，而是要以此為突破口，在政治、經濟、科技、外交、軍事等各個方面全面打垮對「美國第一」有「威脅」的中國發展。

老美認為，中國的崛起，不僅在全球競爭上超越美國，而且會在人類發展的社會制度、價值觀上「威脅美國」，也就是在世界物質文明和精神文明上最低限度形成「雙峰並峙，二水分流」的局面，從根本上打破美國百年霸權。對此，美國排他性極強的「宗教信仰和情懷」，美國資本主義已經走向壟斷帝國主義的本性，都是不能容忍的。特朗普上台前後，是美國的整部國家機器、上層建築、意識形態和所謂民意、社會精英在支持美國向中國全面開戰。

然而，美國動手晚了，中國已經從一窮二白變成為「世界經濟第二強」，且在國家治理、政治、軍事、科技、製造業等綜合國力方面都在全球前列，影響舉足輕重，這是物質方面、硬實力方面、精神方面、軟實力方面，經過改革開放、總結建國以來和世界社會主義運動正反兩方面的經驗，中國撥開迷霧，認清方向，終於堅實了中國特色社會主義的道路自信、制度自信、理論自信、文化自信，再也不會被外力所忽悠。